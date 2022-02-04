Быстрые свидания — в Челябинском музее изобразительных искусств

На выставке Кандинского накануне Дня святого Валентина состоится вечеринка знакомств

Музей изобразительных искусств объявляет об арт-вечеринке «Быстрые свидания: найди свою любовь», которая состоится 12 февраля на выставке «Василий Кандинский. Цветозвуки». Впервые на музейной площадке опробуют формат клубных вечеринок.



Сотрудники музея считают, что лучшее место для знакомств — это музей, тем более что первое свидание Кандинского, например, с будущей женой Ниной прошло именно в музее. Все происходит в знакомом формате speed-dating: за семь минут составить представление друг о друге, отметить в карте симпатий свои предпочтения и поиграть в «Любовь с первого взгляда», известную по телепередаче 1990-х годов. Экскурсия по выставке и история любви художника, разумеется, входят в сценарий.



Чтобы стать участником вечеринки быстрых свиданий в музее, надо заполнить заявку до 10 февраля в официальных пабликах Музея изобразительных искусств.

