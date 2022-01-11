Что хотел сказать художник: простым языком объясняем абстракции Василия Кандинского

Искусствовед Яна Кириллова — о том, как читать графику авангардиста в челябинском музее

В Челябинском музее изобразительных искусств выставлены работы основоположника абстракционизма Василия Кандинского. На графических планшетах — разноцветные треугольники и круги, бегущие линии и замирающие на месте точки. На первый взгляд, красиво, безумно, но... совершенно непонятно неподготовленному зрителю.



«А что хотел сказать художник?» Чтобы хоть немного разобраться в авторском замысле, мы попросили петербургского искусствоведа и куратора выставки Яну Кириллову объяснить смысл нескольких работ, представленных в Челябинске.

«Мир Кандинского не сумасшедший. Несмотря на внешний хаос, он упорядоченный, взвешенный и гармоничный. Любая работа выверена, здесь все как по нотам», — улыбается Яна Кириллова.

«Всадники», 1909 год — почему работа черно-белая и что за всадник

Кандинский не был стопроцентным реалистом, но «Всадники» (и другие из серии «Ксилография») максимально приближают его к реализму. Работу нельзя отнести к абстракционизму уже потому, что видны конкретные образы: всадники, женщина с ребенком, пейзаж.

В этой работе особенно видно, что Кандинский — прорусский художник, хотя большую часть жизни провел в Европе. На это указывают яркие сельские мотивы. Вместе с тем в работе чувствуется какое-то волнение. Интеллигенция того времени предчувствовала гражданскую войну, все видели, что с Россией что-то происходит.

Работа выполнена в черно-белой гамме. И это не случайно. Кандинский решил стать художником в тридцатилетнем возрасте, когда уже был юристом. Он оставил Россию и поехал в Германию учиться на художника. Картины Кандинского сначала были достаточно посредственными, и тогда его учитель — художник Франц фон Штук — запретил использовать цветные краски на протяжении года. Прием нужен был, чтобы Василий максимально прочувствовал пластику и форму. Это было непростое испытание, Кандинский всегда любил экспериментировать с яркими цветами. Но он выполнил задание и уже после прибегнул к этому приему в творчестве.

Всадник — один из любимых образов Кандинского, он имеет много значений. Это и всадник Апокалипсиса, который провозглашает смерть старого искусства, это и Георгий Победоносец, и сам художник, который, как одинокий рыцарь, мчится навстречу современному искусству. Образ так нравился Кандинскому, что он с товарищами создал объединение «Синий всадник».

«Лирическое», 1911 год — где здесь конь?

Если не акцентировать внимание на деталях и отойти на шаг, легко увидеть скачущего галопом коня и всадника. О смысле образа «всадник» мы уже говорили — это и всадник Апокалипсиса, который несет смерть старому искусству, и художник, стремящийся навстречу новому.

В названии работы не отражен ни конь, ни человек, но показано настроение художника при создании работы. Важно отметить, что в картине уже использованы цвета. Красный для Кандинского — цвет страсти и напора, желтый стремится вперед, возносится в небо, синий — затягивающий в себя цвет. Художник считал, что чем дольше смотришь на синий, тем меньше тебе интересно мирское. На этой работе хорошо видно «рождение абстракционизма» Кандинского. Хотя в линиях спрятан вполне четкий образ.

Работа «Лирическое» была утрачена. Ее, как и многие другие, уничтожили в Германии во время репрессий 1930-х. И тридцать лет спустя вдова Кандинского Нина смогла воссоздать несколько работ по сохранившимся исходникам.

«Желтое-красное-синее», 1925 год — когда цвет обретает звук





Это уже полноценная абстракция, работу относят к периоду «лирического геометризма». В этот период Кандинский тяготел к кругу, он ему нравился даже больше, чем образ всадника.

Кандинский считал, что круг обладает четвертым измерением и скрытым содержанием. Идеальный цвет для круга — синий. Холодный синий затягивает в себя. Вот и при взгляде на картину кажется, будто синий круг втягивает в себя остальные элементы.

На контрасте с синим кругом — желтый прямоугольник. Желтый — цвет, противоположный синему, он стремится к зрителю, будто бы пытается выпрыгнуть с полотна.

Интересно, что для Кандинского эта работа, и в принципе остальные, были звучащие. Художник обладал редким природным даром — синестезией. Каждому цвету соответствовал свой звук, своя нота. Получается, Кандинский не только видел краски, но и слышал их. Например, синий был для него звуком органа, а желтый — звуком трубы. А вот черный цвет — цвет полной тишины.

О чем работа? Если в общем — то о звучании движения. В ней, как и в других, художник исследует, как взаимодействуют формы друг с другом внутри композиции.

У художника нет задачи привязать абстракцию к реальному миру — наоборот, задача противоположная. Художник воздействует на зрителя краской, формой, динамикой, а не конкретными сюжетами.

«Многоцветие в треугольнике», 1927 год — графический автопортрет





Желтый и синий — первый большой контраст в теории цвета Кандинского. У этих цветов интересные свойства: если нарисовать желтый и синий круг, желтый нам покажется больше синего, хотя круги одинакового размера.

При смешивании этих двух противоположных цветов появляется зеленый. Получается, что затягивающий в себя синий и бегущий вперед желтый соединяются и движение сходит на ноль. Появляется зеленый цвет, а он в теории Кандинского означает цвет полной остановки и скуки. Цвет, где ничего не происходит.

На полотне пространство заполнено зеленым цветом, в центре — треугольник. При этом фигура разбита еще на множество других треугольников и внутри большого треугольника буянят самые разные цвета. Получается феерия внутри внешней скуки. Зрители могут пофантазировать и сами придумать реальный образ для изображения. Я полагаю, эта картина — в какой-то мере автопортрет Кандинского.

Внешне у художника обычная жизнь, все неспешно и никакой трагедии. Но если вы всмотритесь и в биографию, и в размышления, увидите, что у художника интровертный и многогранный мир. С внутренними трагедиями, метаниями, поисками — и все эти страсти укладываются в некую структуру. Но это лично моя ассоциация.

«Кометы», 1938 год — космические монстры





Эти полотна художник создал в последнем периоде, он называется «период аморфной абстракции»: форма перестает быть геометрической и становится живой. На полотне «Кометы» те же линии, круги и точки. Но теперь фигуры напоминают неизвестных живых существ.

Здесь в середине глаз — как будто существо, которое взирает на нас из космоса. На тот момент люди еще не были в космосе, и даже сейчас мы в космос забрались не так далеко. Может, где-то есть и такие сущности?

Черный фон в работе — цвет тишины, это космическое ничто, наполненное чем-то устрашающим и неизвестным. Но эта неизвестность заселена яркими динамичными существами.

В работах с аморфными абстракциями начинает проявляться мистицизм Кандинского. Несмотря на то что большое место он отдавал форме, художник всегда говорил, что самое главное — это душа и содержание. Об уходе в некие духовные субстанции говорят приглушенные цвета в работе и уже тот факт, что художник изображает кометы в виде живых существ.

Выставка «Кандинский. Цветозвуки» в музее изобразительных искусств продлится до 27 февраля 2022 года.