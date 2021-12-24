В Челябинске открылась выставка Василия Кандинского

В галерее представлены оригиналы работ абстракциониста

24 декабря в Челябинском музее изобразительных искусств открывается выставка «Василий Кандинский. Цветозвуки». В экспозиции собраны подлинные работы основоположника абстракционизма. Их привезли из петербургского музея современного искусства PS Gallery.



На вернисаже гостей встретила арт-директор PS Gallery Яна Кириллова. Она провела экскурсию, во время которой рассказала о трех этапах творчества Кандинского. Сначала он занимался литографией — это техника печати, в которой краска переносится с камня на бумагу. Но в историю мирового искусства художник вошел именно как абстракционист. В следующих залах гости могут познакомиться с работами периода «лирического геометризма», а также с «биоморфной абстракцией» — в последнем периоде четкие формы и линии у художника начинают заменять живые существа.

Фишкой выставки стал зал с «ожившими полотнами» Кандинского. В комнате на большом экране показывают фрагменты картин авангардиста. Круги, точки и треугольники словно танцуют под классическую музыку, а через мгновения замирают вместе с мелодией.

«Ожившие полотна в сочетании с музыкой — это интересный способ погрузиться в творчество художника и взглянуть его глазами на рисунки. Кандинский обладал редким свойством — синестезией. Это когда воздействие на один орган чувства вызывает реакцию на другой орган чувств. Он видел звуки и слышал краски, поэтому важно сочетать его работы с музыкой», — рассказывает арт-директор PS Gallery Яна Кириллова.

Вместе с гостями выставку осмотрела учредитель «Фонда 2020» Ирина Текслер.

«Василий Кандинский один из самых известных русских художников. Почему именно его работы привезли в Челябинск? Потому что был запрос от зрителей, и в итоге в город смогли доставить оригиналы к новогодним праздникам. Я очень рада, что выставка дополнена мультимедийной зоной, с помощью которой мы можем погрузиться в этот абстрактный, беспредметный мир искусства Кандинского. Этот формат популярен у зрителей, в том числе у молодежи. Статичной галерее уже тяжелее привлечь внимание публики», — прокомментировала Ирина Текслер.

В музее по случаю открытия выставки организован конкурс елочной игрушки в стиле Кандинского, о нем мы рассказывали в отдельном материале.

Выставка «Василий Кандинский. Цветозвуки» будет работать в Челябинском музее изобразительных искусств (пл. Революции, 1) вплоть до 27 февраля 2022 года.