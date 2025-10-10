Храм Симеона Верхотурского под Каслями стал съемочной площадкой для драмы о войне

Короткометражный фильм назвали «Агитбригада. Серая зона»

В поселке Булзи Челябинской области завершились съемки короткометражной военной драмы «Агитбригада. Серая зона» о подвиге фронтовых артистов. Основной локацией съемок стали стены старинного храма праведного Симеона Верхотурского, расположенного в урочище Свобода.

Кинокомпанию V&T Agency разместили у себя сестры монашеской общины Покровского храма. По словам монахини Феодосии, история, положенная в основу фильма, никого не оставила равнодушным.

«Захватывающий сюжет фильма, подвиг артистов, письмо, которое написал баянист своей маме, растрогали до слез. Мы рады, что хоть чем-то помогли съемочной команде. Булзинцы на своих тракторах доставляли реквизит. Наш ветеринар дал старую лошадь, чтобы в кадре можно было показать, как артиллерийское орудие вытягивали из грязи», — поделилась подробностями монахиня.

Сейчас картину уже монтируют, премьерный показ запланирован на май 2026 года.