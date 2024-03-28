Библиотеку имени Пушкина в Челябинске откроют после ремонта

Показываем, что теперь есть внутри

Центральную библиотеку имени А. С. Пушкина по улице Коммуны преобразовали в современное арт-пространство. Изменения, произошедшие там, оценила мэр Челябинска Наталья Котова.

«После модернизации библиотека имени Пушкина стала одной из лучших в Челябинске. Сегодня здесь на двух тысячах квадратных метров представлен огромный книгофонд. По комфортным интерьерам легко перемещаться благодаря удобной навигации», — отметила Наталья Котова.

Помимо книжных стеллажей (украшенных теперь портретами знаменитых писателей), в библиотеке установили очки виртуальной реальности, поставили синтезатор, виниловые проигрыватели с богатой коллекцией пластинок, оборудовали компьютерную зону и даже небольшой концертный зал с роялем.





Фото: телеграм-канал Натальи Котовой



Читателей, далеких от музыкального исполнительства, порадовали богатой коллекцией книг и комфортными местами для чтения. Где-то даже оформили небольшие инсталляции с фонарем, лавочкой и бюстом Пушкина — вдруг кто-то любит читать на природе.