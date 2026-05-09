В Челябинске отменили салют на 9 Мая

Это сделано в целях безопасности

Администрация Челябинска решила отменить праздничный салют в честь 9 Мая. Мэрия объяснила, что это сделано в целях безопасности. В южноуральской столице ухудшилась погода. Шквалистый ветер достигает скорости 25 м/с, ожидаются грозы, град и ливни.

«По правилам техники безопасности запуск фейерверка допускается при скорости ветра, не превышающей 10 м/с»,— отметили в администрации города.

В День Победы в Челябинске с соблюдением мер безопасности прошли десятки праздничных мероприятий. Их посетили тысячи гостей.

«Мы достойно встретили 81-ю годовщину Великой Победы. Уверены, что решение об отмене салюта будет принято жителями с пониманием»,— говорят власти города.