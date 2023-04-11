В Челябинске завершился фестиваль «Денис Мацуев представляет...»

Концерт, который должен был состояться в Магнитогорске 12 апреля, перенесли на май

В концертом зале им. Прокофьева в Челябинске состоялся заключительный для столицы Южного Урала концерт фестиваля «Денис Мацуев представляет...».

Ежегодный музыкальный фестиваль маэстро фортепианной музыки собрал на сцене маститых исполнителей и открыл для челябинской публики новые имена. Концерты прошли при полных залах, публика вызывала музыкантов на бис и в гала-концерте в честь открытия фестиваля, на сольном концерте, где Мацуев исполнил необычную музыкальную сюиту «Картинки с выставки» Мусоргского. Отдельным событием для города стал смотр-конкурс стипендиатов фонда «Новые имена», директором которого является Денис Мацуев.

Фестивальная программа этого года должна была завершиться в Магнитогорске 12 апреля. Но из-за болезни Денису Мацуеву пришлось изменить график праздничных выступлений в начале месяца. Так что 12 и 13 апреля маэстро будет выступать уже в Санкт-Петербурге.

А фестиваль «Денис Мацуев представляет...» в Челябинске завершается эмоциональным и неформальным концертом «Классика и джаз». На сцену вместе с Мацуевым вышли джазовые артисты — лауреаты международных конкурсов, в гастрольном графике которых — концерты на крупнейших музыкальных площадках мира! Вместе музыканты исполнили несколько известных джазовых хитов и импровизаций.

«Никогда не забуду атмосферу каждого из концертов этого фестиваля, диалог со слушателями. У нас долгоиграющий виртуальный роман с челябинской публикой. Она сложная и любимая. Это как ухаживание за девушкой — нужно постоянно доказывать свою состоятельность. И я переношу это на сцену, потому что главный герой фестиваля — это публика», — поделился эмоциями маэстро.

Концерт фестиваля «Денис Мацуев представляет...» посетила общественный деятель, создатель Фонда 2020 Ирина Текслер.







«Удивительное качество Дениса Леонидовича Мацуева в том, что, сколько бы зрителей ни пришло на его концерт, это не имеет значения. Он всегда отдает себя до последнего. Полная энергетика, полная самоотдача, поэтому во всех городах концерты прошли на высшем уровне. Это концерты, которые запоминаются на всю жизнь», — поделилась эмоциями Ирина Текслер.

