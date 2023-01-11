Аркаим вошел в топ лучших музеев и экскурсий России в 2022 году

Заповедник оценили более 150 ведущих тревел‑блогеров и журналистов

Музей-заповедник «Аркаим» вошел в тридцатку лучших музеев и экскурсий России за 2022 год. Древнее городище получило оценку 9,5 из 10 и заняло 30-ю строчку рейтинга. Топ составил сервис путешествий Tutu по отзывам тревел-блогеров проекта «Медиаразведка».



При составлении рейтинга учли отзывы 150 блогеров и журналистов о 83 музеях и экскурсиях страны.

В общем рейтинге регионов для внутреннего туризма Челябинская область получила оценку в 9,4 балла. Выше всего журналисты и блогеры оценили прогулку на яхте по озеру Тургояк, поездку на Большие Айские притесы и экскурсию по ГЭС «Пороги» и острову Веры.

Самыми популярными ресторанами для туристов стали «Счастливый Кузюк» в Златоусте, «Цыплята табака» в Челябинске и, неожиданно, рабочая столовая ЛПЦ-11 на ММК.

Напомним, в ближайшие несколько лет в Челябинской области планируется обустройство примерно 40 экотроп, территория нацпарков и заповедников в регионе превысила площадь Кипра.

