Территория нацпарков и заповедников Челябинской области превысила площадь Кипра

11 января — Всероссийский день заповедников и национальных парков

Общепризнанный факт: в России самая масштабная заповедная система в мире. У нас более 12 тысяч особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения общей площадью более 240 миллионов гектаров, или около 12% от площади страны. В День заповедников и национальных парков в министерстве экологии Челябинской области рассказали, что охраняемые территории региона составляют 650 тысяч гектаров. В ИА «Первое областное» подсчитали, что это в 1,2 раза больше площади острова Кипр.





На Южном Урале расположены пять особо охраняемых природных территорий федерального значения. Речь идет о двух заповедниках — Ильменском государственном заповеднике с филиалом «Аркаим» и части Южно-Уральского государственного природного заповедника. Также действуют три национальных парка — Таганай, Зигальга и Зюраткуль, а также 141 особо охраняемая природная территория регионального значения.





Общая площадь зон — более 650 тысяч гектаров. К примеру, площадь острова Кипр — 600 тысяч гектаров. Южноуральские природные зоны — это почти 10 Бахрейнов и 20 Мальт.

Напомним, в ближайшие несколько лет в Челябинской области планируется обустройство примерно 40 экотроп.

Национальные парки региона круглогодично восхищают своими пейзажами туристов. Полюбоваться зимними видами южноуральских гор можно в подборке атмосферных фото.