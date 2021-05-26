Вадим Евдокимов: «Губернатор говорил о будущем региона. Будущее — это дети»

Вице-губернатор Вадим Евдокимов поделился своими мыслями об обращении Алексея Текслера к Законодательному собранию Челябинской области

«Губернатор говорил понятные и конкретные вещи. Говорил о будущем региона. А будущее, в первую очередь, связано с образованием и развитием детей. Для меня это очень важно.

Губернатор, во-первых, дал установку на строительство новых школ. Это имеет огромное значение. Во-вторых, он подробно остановился на вопросах развития спорта и культуры — все эти темы я рассматриваю в контексте развития будущих поколений.

Речь идет о создании большой спортивной инфраструктуры: это и региональный центр по хоккею в Челябинске, и спортивный город на Университетской набережной, и Дворец экстремальных видов спорта, и строительство новых объектов в городах области. В спортивных объектах будут созданы все условия не только для воспитания спортивного резерва области, но и для массовых занятий разными видами спорта. Мы говорим не только о качественно новом уровне спортивной инфраструктуры, но и о новом качестве жизни в Челябинске и городах Челябинской области.

Я бы особо отметил, что в обращении губернатора прозвучали вопросы культуры. Алексей Текслер поставил задачу возродить уникальное учреждение — Детскую филармонию в Челябинске, которая двадцать лет стояла в полной разрухе. Второй такой филармонии нет в России. Губернатор внимательно патронирует развитие культуры. И мы понимаем, что наша задача — наполнить разными творческими проектами жизнь региона. Территория развивается, не забывая о душе, о смыслах, которые имеют важнейшее значение в жизни человека.

Дети — наше будущее. Кто-то будет заниматься спортом, а кто-то — музыкой, любым другим видом творчества. Я вижу, что губернатор мыслит комплексно.

Адресатом заявленных программ являются молодые, юные челябинцы и жители области. Дети должны получать достойное образование и разносторонне развиваться. Чтобы им нравилось жить там, где они родились, чтобы они оставались здесь. Понимали, что город, регион внимателен к их интересам и вкладывает в них.

Я считаю, это правильный вектор развития Челябинской области. И задает его губернатор».