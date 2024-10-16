Актер Александр Робак приедет в Магнитогорск на премьеру фильма «Вечная зима»

Встреча с артистом пройдет в кинотеатре

Сыгравший главную роль в драме «Вечная зима» Александр Робак приедет в Челябинскую область на премьеру картины. Вместе с режиссером они проведут творческую встречу в магнитогорском кинотеатре JAZZ CINEMA.

Как сообщают в кинотеатре, показ и встреча с артистами пройдут 27 октября, за несколько дней до официальной премьеры.

Напомним, фильм «Вечная зима» снял режиссер из Магнитогорска Николай Ларионов. Его драма показывает, как родители по-разному справляются со смертью сына. Отца, мечтающего восстановить справедливость и отомстить за гибель ребенка, сыграл уроженец Златоуста Александр Робак. К слову, съемки тоже проходили в Челябинской области.

Возможно, фильм ждет мировая слава — вскоре его представят на двух международных кинофестивалях (в Сан-Паулу и Стамбуле).