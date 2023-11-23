Афиша на выходные: куда пойти в Челябинске с 24 по 26 ноября

Три маркета, два концерта живой музыки, криминальная драма Алисы Хазановой и еще 5 событий

Алиса Хазанова и драма «Белый список»

С 23.11, 18+

Во всех кинотеатрах города

Сеансы лучше уточнить на площадке





С 23 ноября в российский прокат вышла криминальная драма Алисы Хазановой «Белый список» о подростковых «группах смерти». Сценарист картины — Роман Волобуев. История о двух детективах (одного из них, заранее утомленного, играет Алексей Серебряков), которые расследуют гибель школьницы в подмосковном Подольске. Фабула завязана на феномене подростковых групп в духе «Синего кита». Работа над фильмом началась в 2016 году.

По первым отзывам критиков, Алиса Хазанова проявила недюжинное режиссерское мастерство и сняла захватывающий и остросюжетный фильм на очень важную социальную тему.

«Одержимость» в живой озвучке



24.11, 19:00, 18+

Кинотеатр «Победа»

Оскароносную драму «Одержимость» Дэмьена Шазела будут озвучивать в режиме реального времени актеры челябинских театров. Так развивается кинотеатральный проект «Закадр», придуманный Романом Прецером. Кино на этот раз бешено-барабанное, страстное, безудержное, волнующее. Живыми голосами актеров фильма станут артисты Камерного и Молодежного театров, Театра драмы и театра «Скарабей».

Своп-вечеринка в HIPPARIUM



25.11 и 26.11, с 15:00 до 20:00, 18+



HIPPARIUM, улица Клары Цеткин, 11

Вход свободный

В остро модном челябинском секонде Hipparium объявлены два дня свободного обмена одеждой. Правила свопа известны: принеси что-нибудь ненужное и за это возьми что-нибудь нужное и подходящее. Конечно, предлагать к обмену нужно не совсем хлам и барахло, а что-то приличное, чистое и прикольное, которое лично тебе больше не пригодится. Своп-вечеринка — это всегда бесплатно, весело и приключение. Приносите всё — от одежды и обуви до растений и предметов интерьера.



Journal market и свободные художники



25.11, с 13:00 до 19:00, 12+



«Галерея Паркер», ТРК «Куба», 2-й этаж

https://t.me/kvartiralnya/206



Арт-маркет, который назвали Journal market, придуман для челябинских художников, которым дается пространство и время выставить авторский мерч. Как мы знаем по опыту состоявшейся накануне «Квартиральни» , в Челябинске целое сообщество талантливых молодых художников, которые работают в разных стилях, развивают свой личный бренд и создают удивительной красоты работы. На маркет заявилось больше 20 авторов. Обещают атмосферу дружеской вечеринки и массу приятных знакомств.

25.11, 18:00, 18+

Дом общественного собрания (Дом Покровского)



В Доме Покровского задумали такую программу: дефиле в кимоно, дегустация блюд японской кухни, примерка и фотосессия в кимоно, а еще аукцион, в котором разыграют два кимоно. Кроме кимоно на аукционе будут выставлены старинные вазы кутани, статуэтки, традиционные куклы Кокэси, посуда, лаковые шкатулки, веера (мужской и женский). Приглашены и выступят солисты Челябинского театра оперы и балета.

Дом Покровского старается соответствовать духу светских раутов XIX века, которые помнят эти стены.

Встреча со скульптором Анной Шариковой

25.11, 15:00, 12+

Публичная библиотека, выставочный зал, 3-й этаж

Челябинский скульптор Анна Шарикова как раз сейчас представляет в стенах публичной библиотеки свою персональную выставку «Дух творит себе форму». Анна работает в разных техниках и материалах: художественное литье, резьба по дереву, керамика. Будет возможность задать Анне вопросы о том, как она придумывает свои образы, как выбирает технику и как вообще живется современному скульптору.

«Метель» по Леониду Леонову

25.11, 19:00, 18+

НХТ







https://www.nht74.ru/plays/play/metel/

Премьера спектакля Евгения Гельфонда на сцене Нового художественного театра состоялась в ноябре 2022 года, и с тех пор на него очень трудно попасть. Дело происходит на подмосковной даче в 1930-х. По настроению это социалистическая мистическая хоррор-драма. Хоррор морально-идеологический. Можно сказать, тарантиновская «Омерзительная восьмерка», только по-советски депрессивная. На заднем фоне за стеклом мелькают персонажи, лица и маски, из-под которых тебя сверлят пронзающие взгляды. Казалось бы, могут ли быть пугающими детские карнавальные маски мишек, волков и зайчиков? Могут. Билетов и на этот спектакль почти не осталось, но вдруг вам повезет?

Предновогодний хобби-маркет в «Алмазе»

ТРК «Алмаз»

Вход свободный

https://vk.com/trc_almaz74



На площадке между салонами «Л’Этуаль» и «Снежная Королева» развернется ярмарка, где представят свои изделия ручной работы полсотни мастеров. Все эти хендмейд-радости, как мы хорошо знаем, легко превращаются в подарки. Чтобы настроение было уверенно праздничным, шопинг дополнят детскими мастер-классами, концертной программой, площадками с аквагримом и парикмахерскими, а также фотозоной. А одна из почтовых служб объявляет акцию по бесплатной отправке посылок в этот день — прямо из «Алмаза».

Джаз в усадьбе Рябинина



25.11, 19:00, 18+

Усадьба Рябинина

Усадьба Рябинина в этом году впервые пустила публику внутрь, и формат оказался удачным. Сам дом создает особенную атмосферу непонятно какого века на дворе. Джазовые вечеринки у камина в старинной усадьбе стали регулярными. На это раз приглашают Константина Корчагина с гитарой и Валерия Мукаева с саксофоном. Намедни сюда захаживал сам великий органист Владимир Хомяков: приехал после джазового перформанса и любезно согласился сыграть на фортепьяно, которому, на минуточку, почти 140 лет: оно сделано в 1885 году.

«Лето. Август. Навсегда», последняя премьера года

27.11, 19:00, 12+

Svoboba2, ул.Свободы, 2, к. 5 «Лекторий»

Фото: Марат Муллыев (ИА «Первое областное»)



Только что подростковая группа Театрального пространства свободы вернулась из Москвы: они играли этот спектакль на площадке ВДНХ, и это была их первая столичная гастроль. «Лето. Август. Навсегда» сыграют в этом году еще только дважды, 26 и 27 ноября, но на 26-е все билеты уже проданы.

Постановка создана драматургом Дарьей Метелицей и режиссером Алексеем Тетюевым по двум произведениям: «Вину из одуванчиков» Брэдбери и «Маленькому принцу» Экзюпери. Все роли играют подростки. Наивная и детская история открывается внезапно взрослыми вопросами, зрители уходят в задумчивости, а некоторые в слезах. Темы и месседж вечные: счастье, непонимание между детьми и взрослыми и уходящее навсегда детство (и лето).

Концерт в mini Театре

27.11, 19:00

mini Театр



Живая музыка в камерном подвальчике mini Театра. Группа Plateau, у которой с театром есть совместный проект «Тело Платона», исполняет мечтательные песни на стыке дрим-поп/шугейза, психоделии, не пренебрегая при этом такими направлениями электронной музыки, как трип-хоп и эмбиент.