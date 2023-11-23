Алиса Хазанова и драма «Белый список»
С 23.11, 18+
Во всех кинотеатрах города
Сеансы лучше уточнить на площадке
С 23 ноября в российский прокат вышла криминальная драма Алисы Хазановой «Белый список» о подростковых «группах смерти». Сценарист картины — Роман Волобуев. История о двух детективах (одного из них, заранее утомленного, играет Алексей Серебряков), которые расследуют гибель школьницы в подмосковном Подольске. Фабула завязана на феномене подростковых групп в духе «Синего кита». Работа над фильмом началась в 2016 году.
По первым отзывам критиков, Алиса Хазанова проявила недюжинное режиссерское мастерство и сняла захватывающий и остросюжетный фильм на очень важную социальную тему.
«Одержимость» в живой озвучке
24.11, 19:00, 18+
Кинотеатр «Победа»
Оскароносную драму «Одержимость» Дэмьена Шазела будут озвучивать в режиме реального времени актеры челябинских театров. Так развивается кинотеатральный проект «Закадр», придуманный Романом Прецером. Кино на этот раз бешено-барабанное, страстное, безудержное, волнующее. Живыми голосами актеров фильма станут артисты Камерного и Молодежного театров, Театра драмы и театра «Скарабей».
Своп-вечеринка в HIPPARIUM
25.11 и 26.11, с 15:00 до 20:00, 18+
HIPPARIUM, улица Клары Цеткин, 11
Вход свободный
В остро модном челябинском секонде Hipparium объявлены два дня свободного обмена одеждой. Правила свопа известны: принеси что-нибудь ненужное и за это возьми что-нибудь нужное и подходящее. Конечно, предлагать к обмену нужно не совсем хлам и барахло, а что-то приличное, чистое и прикольное, которое лично тебе больше не пригодится. Своп-вечеринка — это всегда бесплатно, весело и приключение. Приносите всё — от одежды и обуви до растений и предметов интерьера.
Journal market и свободные художники
25.11, с 13:00 до 19:00, 12+
«Галерея Паркер», ТРК «Куба», 2-й этаж
«Кимоно Шоу» в Доме Покровского
25.11, 18:00, 18+
Дом общественного собрания (Дом Покровского)
В Доме Покровского задумали такую программу: дефиле в кимоно, дегустация блюд японской кухни, примерка и фотосессия в кимоно, а еще аукцион, в котором разыграют два кимоно. Кроме кимоно на аукционе будут выставлены старинные вазы кутани, статуэтки, традиционные куклы Кокэси, посуда, лаковые шкатулки, веера (мужской и женский). Приглашены и выступят солисты Челябинского театра оперы и балета.
Дом Покровского старается соответствовать духу светских раутов XIX века, которые помнят эти стены.
Встреча со скульптором Анной Шариковой
25.11, 15:00, 12+
Публичная библиотека, выставочный зал, 3-й этажЧелябинский скульптор Анна Шарикова как раз сейчас представляет в стенах публичной библиотеки свою персональную выставку «Дух творит себе форму». Анна работает в разных техниках и материалах: художественное литье, резьба по дереву, керамика. Будет возможность задать Анне вопросы о том, как она придумывает свои образы, как выбирает технику и как вообще живется современному скульптору.
25.11, с 10:00 до 21:00, 6+
ТРК «Алмаз»
Вход свободный
На площадке между салонами «Л’Этуаль» и «Снежная Королева» развернется ярмарка, где представят свои изделия ручной работы полсотни мастеров. Все эти хендмейд-радости, как мы хорошо знаем, легко превращаются в подарки. Чтобы настроение было уверенно праздничным, шопинг дополнят детскими мастер-классами, концертной программой, площадками с аквагримом и парикмахерскими, а также фотозоной. А одна из почтовых служб объявляет акцию по бесплатной отправке посылок в этот день — прямо из «Алмаза».
Джаз в усадьбе Рябинина
25.11, 19:00, 18+
Усадьба Рябинина
Усадьба Рябинина в этом году впервые пустила публику внутрь, и формат оказался удачным. Сам дом создает особенную атмосферу непонятно какого века на дворе. Джазовые вечеринки у камина в старинной усадьбе стали регулярными. На это раз приглашают Константина Корчагина с гитарой и Валерия Мукаева с саксофоном. Намедни сюда захаживал сам великий органист Владимир Хомяков: приехал после джазового перформанса и любезно согласился сыграть на фортепьяно, которому, на минуточку, почти 140 лет: оно сделано в 1885 году.
«Лето. Август. Навсегда», последняя премьера года
27.11, 19:00, 12+
Svoboba2, ул.Свободы, 2, к. 5 «Лекторий»
Фото: Марат Муллыев (ИА «Первое областное»)
Только что подростковая группа Театрального пространства свободы вернулась из Москвы: они играли этот спектакль на площадке ВДНХ, и это была их первая столичная гастроль. «Лето. Август. Навсегда» сыграют в этом году еще только дважды, 26 и 27 ноября, но на 26-е все билеты уже проданы.
Постановка создана драматургом Дарьей Метелицей и режиссером Алексеем Тетюевым по двум произведениям: «Вину из одуванчиков» Брэдбери и «Маленькому принцу» Экзюпери. Все роли играют подростки. Наивная и детская история открывается внезапно взрослыми вопросами, зрители уходят в задумчивости, а некоторые в слезах. Темы и месседж вечные: счастье, непонимание между детьми и взрослыми и уходящее навсегда детство (и лето).
Концерт в mini Театре
27.11, 19:00
mini Театр
Живая музыка в камерном подвальчике mini Театра. Группа Plateau, у которой с театром есть совместный проект «Тело Платона», исполняет мечтательные песни на стыке дрим-поп/шугейза, психоделии, не пренебрегая при этом такими направлениями электронной музыки, как трип-хоп и эмбиент.