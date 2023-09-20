29 сентября в кинотеатре «Победа» будут демонстрировать фильм Джима Джармуша «Кофе и сигареты» в рамках проекта «Иное кино». От обычного киносеанса этот будет отличаться тем, что за героев фильма будут говорить актеры двух челябинских театров: Камерного и Молодежного. 

Идея принадлежит режиссеру Роману Прецеру

«Актеры будут сидеть с микрофонами на заднем ряду в зале и в режиме реального времени переозвучивать один из лучших фильмов Джармуша. Показ легальный, у кинотеатра есть лицензия. Перевод можно считать компиляцией разных вариантов существующих текстов. За киногероев будут говорить шесть театральных актеров, для которых опыт синхронного озвучания будет новым. Звук будет идти через колонки, наушники зрителям не понадобятся», — прокомментировал режиссер озвучания Роман Прецер.
После фильма состоится обсуждение, авторы проекта с удовольствием выслушают мнения зрителей о таком варианте кинопросмотра. Сеансы с живым озвучанием в «Победе» планируется сделать ежемесячными. 18+