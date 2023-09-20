Челябинские актеры переозвучат фильм «Кофе и сигареты»

В кинотеатре «Победа» придумали проект живого озвучивания киноклассики

«Актеры будут сидеть с микрофонами на заднем ряду в зале и в режиме реального времени переозвучивать один из лучших фильмов Джармуша. Показ легальный, у кинотеатра есть лицензия. Перевод можно считать компиляцией разных вариантов существующих текстов. За киногероев будут говорить шесть театральных актеров, для которых опыт синхронного озвучания будет новым. Звук будет идти через колонки, наушники зрителям не понадобятся»,

— прокомментировал режиссер озвучания Роман Прецер.