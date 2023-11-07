Проект «Квартиральня», который первым в Челябинске придумал и реализовал художник Илья Фролов, объявил о старте сезона-2023. В ближайшие выходные, 11 и 12 ноября, а также через неделю, 18 и 19 ноября, двери своих домов, квартир и мастерских откроют для всех, кому интересно посмотреть и пообщаться.
Про Илью Фролова и его первый опыт мы рассказывали в мае 2022 года: он приглашал поклонников и просто любопытствующих горожан к себе в гости, на кухню однокомнатной квартиры, где устроил арт-галерею: на белой стене, прямо напротив кухонного гарнитура, Илья разместил стрит-фото и готов был обсудить свое творчество с аудиторией. Вход был свободный, формат обсуждений тоже. Эта кухня превратилась в мини-галерею, где представляли свое творчество и другие челябинские художники.
«В Челябинске человеку тяжело идти в галерею. Вдруг не так как-то посмотрят? Вдруг задашь глупые вопросы? Поэтому здесь я пытаюсь сделать так, чтобы люди расслабились. Попили кофе, поболтали, спросили, что их интересует», — так объяснял идею «Квартиральни» Илья.
В новом сезоне участниками проекта стали уже 17 локаций: это квартиры, офисы, арт-пространства и мастерские челябинских живописцев, фотографов, декораторов, дизайнеров интерьера, молодых художников, реставраторов, архитекторов.
В первые выходные (11 и 12 ноября) откроются импровизированные арт-галереи фотографа Ильи Фролова (он обещает ко всему прочему и пироги), дизайнера интерьеров Марии Латышевой, художников Елизаветы Важениной и Анастасии Савенко, мозаичиста Екатерины Зобниной, создателя студии современного ткачества «Ткём» Ольги Шишкоедовой, а также мастерская керамики Fabrica и коллективная выставка молодых художников в Доме у зеленой лампы. Вход везде свободный, нужно только заранее зарегистрироваться.
О встречах и событиях второго уик-энда, 18 и 19 ноября, мы расскажем чуть позже.
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