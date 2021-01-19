В Челябинске начались гастроли психологического театра

Творческая группа «Нитья» привозит то ли спектакли, то ли тренинги о счастье

С 19 января на сцене учебного театра ЧГИК начнутся показы гастрольных спектаклей театра «Нитья». Каждый вечер на сцене будет разыгрываться спектакль о счастье — ни больше ни меньше. В запасе гастролеров — пять спектаклей.



Проект «Нитья» называет себя театром для души. На деле — это несколько заинтересованных актеров во главе с драматургом Дмитрием Гаддаром. В их репертуаре восемь спектаклей, шесть из которых — части большой темы «Я — счастье», историй-диалогов одной пары. Лирические герои проходят путь от отдельных Паши и Любы до семьи Гостюхиных. И в процессе рассказывают, что есть счастье, любовь, житие в моменте и семейное благополучие.





При этом роли играют двое мужчин, а вся театральная магия скрывается в диалогах и монологах — никаких декораций, костюмов и энергичных действий в сценариях нет. Сами актеры называют свои спектакли сеансом психоанализа, семинаром и даже интерактивной лабораторией, потому что частенько вызывают на сцену добровольцев из числа зрителей. А жанры определяют как слезливые комедии, сказочные драмы и «рассказки» для взрослых.

Напомним, театр «Нитья» привез в Челябинск пять спектаклей, играют на сцене учебного театра ЧГИК (3 корпус, ул. Орджоникидзе 36а).