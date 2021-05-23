Адъютант из игры StarCraft II украсила исторический центр Челябинска

Красочное граффити изображено на стене здания, где располагался рынок «Восточный город»

На фасаде здания, в котором раньше располагался рынок «Восточный город» в Челябинске, появилось огромное красочное граффити. По словам авторов Павла Viruzzz и Кирилла Кэвдис, площадь изображения составляет 192 квадратных метра.

Новое граффити, на котором изображен искусственный интеллект Адъютант из игры StarCraft II, на улице 8 марта, 54 появилось буквально вчера, 22 мая. Художники работали над ним почти круглосуточно, невзирая на изнуряющую жару. И все это для того, чтобы успеть к открытию чемпионата России по компьютерному спорту.

Однако стена именно этого здания была выбрана художниками неслучайно: совсем недавно на рынке началась глобальная реконструкция, и задача граффити — обозначить переход древнего торгового пространства в новую реальность.

Посмотреть большой репортаж с закрывающегося рынка и узнать, что будет на его месте, можно в нашем материале.