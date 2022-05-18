6 необычных музеев Челябинска

Старые мотоциклы, мебель из мусора и фотовыставка на обычной кухне: в честь Всемирного дня музеев рассказываем о городских площадках, где вы еще не бывали

#Немузей мусора

Где: Комсомольский пр-т, 61, звонить можно по тел. +7 (922) 704-58-14

Билеты: детские по 300 рублей, взрослые по 400 рублей, мастер-классы от 300 рублей

Раньше на этом месте была пивная, теперь в залах бара располагается #немузей мусора, а на бывшей кухне специальные черви производят компост. Первый в Челябинске мусорный музей предлагает посмотреть, как загрязняется планета, сколько мусора производят за сутки. Отдельный цикл экскурсий посвящен переработке мусора: от древности, советского времени и до наших дней. Гости узнают, как из старой зубной щетки делают новые шариковые ручки, из шин — дождевики, а из мягких молочных пакетов — модные рюкзаки.

Кроме того, в музее устраивают мастер-классы: делают бумагу из макулатуры, свечи и аксессуары для дома из разного мусора.

Центр исторического наследия Южно-Уральской железной дороги

Где: ул. Железнодорожная, 1/1, лучше заранее позвонить 268-65-65

Билеты: от 100 рублей, дети до 6 лет — бесплатно





Если вы тут еще не бывали — очень советуем! Внутри — несколько экспозиционных залов спиралью уходят под купол здания. Каждый зал посвящен конкретной эпохе — тут модели поездов, макеты железнодорожных станций. Есть экспозиции, посвященные военным годам: геройские подвиги, хроники эвакуации, голос Левитана из репродуктора. При музее работает интерактивная кабина «Ласточки»: можно попробовать себя в роли машиниста электрички.



Открытая площадка находится недалеко, ближе к железнодорожным веткам. И здесь на путях выставлены красавцы паровозы, старинные вагоны и почтовые составы. Каждый экспонат снабжен табличкой, в некоторые можно даже забраться.

Музей «Мотоэпоха»

Где: ул. Линейная, 86, обязательно заранее звоните 8-95-111-95-000

Билеты: по договоренности





Музей, который держится исключительно на энтузиазме создателей: ребята собирают старые и старинные мотоциклы, что-то восстанавливают, что-то придумывают сами. Часть экземпляров были переданы в коллекцию неравнодушными людьми. В результате в ангаре на ЧТЗ скопилось несколько десятков мотоциклов, иллюстрирующих историю годов с 1930-х. В экспозиции — мотоциклы и мотороллеры, скутеры, мотовелосипеды, единственный в стране почтовый мотоцикл, советские кроссовые, дорожные, военные, детские, японские, немецкие, советские, итальянские, английские. Есть, например, австрийский PUCH 1938 года, откопанный возле Волгограда и отреставрированный здесь же, в мастерской при музее.

В ближайшее время при музее откроется новый выставочный зал, посвященный технике и быту Советского Союза. Авторы с радостью примут новые экспонаты, подходящие по теме.

Медиагалерея LIFT

Где: ул. Коммуны, 87 (здание за Публичной библиотекой)

Билеты: пока их нет, но будут виртуальными





Через пару недель в Челябинске откроется медиагалерея «Лифт». Арт-пространство — совместный проект компании Napoleon IT, команды арт-бункера «Клоповник» и фестиваля «МАЧ». Здесь будут показывать искусство будущего: картины движутся, звук искажает пространство, образы прорастают из подвижного монумента, свет рисует в воздухе, фантазии сбываются — достижения научно-технического прогресса делают возможными невозможные средства для самовыражения художника.

Медиагалерея займет второй этаж пустующего здания и станет одной из трех площадок грядущего фестиваля искусств «МАЧ», который стартует в Челябинске 15 июля.

Музей в Театре оперы и балета

Где: пл. Ярославского, 1

Билеты: входят в стоимость входного





В 2021 году к юбилею театра имени Глинки на третьем этаже фойе открыли музей. Раньше здесь было несколько витрин с костюмами к лучшим спектаклям театра, а теперь появилось отдельное помещение, в котором расписана вся история театра в фотографиях, старинных афишах, памятных знаках и письмах. Зрители могут узнать историю театра, увидеть фрагменты балетов и опер, ставившихся в театре в прошлые годы. Выставка интерактивная: каждый гость может почувствовать себя артистом в гримерке и примерить на себя виртуальный грим или парик.

Музей челябинского театра — один из редких в России, для его создания долго искали компанию-подрядчика, способную вместить большую интерактивную экспозицию в сравнительно небольшой комнате.

Арт-галерея на кухне

Где: кухня в квартире, квартира в доме на ул. Братьев Кашириных. Точный адрес вам сообщат, когда вы запишетесь вот тут.

Вход: по донатам

Челябинский художник Илья Фролов организовал мини-галерею в квартире на Братьев Кашириных. Экспозицию оформили в кухне однушки, прямо напротив холодильника и духовки. На белой стене вывешены снимки стрит-фотографа Алексея Сырова.

Илья выступает в этой истории как куратор. Он разработал концепцию маленькой экспозиции и помог оформить пространство — положил искусственный газон на пол, посадил бетонного голубя в углу с семечками и придумал подписи к фото, без жалости исчеркав перманентным маркером стену.

Выставка работает до первой недели июня, и посетить ее может кто угодно — просят только заранее связаться с Ильей и договориться об экскурсии. Всех гостей Илья угощает чаем, кофе и плюшками.