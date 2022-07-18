40 тысяч человек посетили Бушуевский фестиваль в Челябинской области

Гости плавили булаты, фотографировались с железным «Хищником» и приготовили «Кузюк бургеры»

16 и 17 июля в Златоусте прошел V всероссийский Бушуевский фестиваль — праздник украшенного холодного оружия. На фестивале собрались кузнецы, гончары, корзинщики, ткачи и кондитеры из разных городов страны. В оргкомитете сообщаюТ что приехали гости из Казахстана, Беларуси, Свердловской, Тюменской областей.



В 2022 году фестиваль проходил у ТРК «Тарелка» .На площадке установили палатки и сцену, на которой выступили коллективы со всей России. В их числе коллектив уральских ложкарей из Екатеринбурга, ансамбль казачьей песни «Дубрава» из Челябинска и Московский ансамбль «Русский формат».

Фото: Алексей Потапов



Много внимания привлекала выставка украшенного холодного оружия: мастера со всей России привезли клинки и доспехи с позолотой и искусными гравировками.

Среди экспонатов — самый большой в мире офицерский кортик от мастеров Златоуста. Это звание подтверждают специалисты книги рекордов России. Длина кортика — 3,5 метра Для сравнения рядом положили и оригинальное оружие нормального размера. Оно на фоне рекордсмена совсем крошечное.

Фото: Министерство культуры Челябинской области



На кузнечной площадке продемонстрировали уникальную технику плавки железа от мастеров из Якутии. Гости заливают железо в углубление со шлаком и углем, как это делали когда-то кузнецы древней Руси. Сейчас такой способ не используют, но выплавленные подобным образом предметы очень ценят коллекционеры.

Ярким экспонатом стала железная статуя Хищника из одноименного фильма. Инопланетный охотник стоял у палатки Златоустовского техникума технологий и экологии. Статуя изготовлена из железных пластин, цепей и труб.

Фото: Алексей Потапов



Вторая важная часть фестиваля — это мастер-классы от ремесленников. Гостей учили ковать, делать гравировки, лепить на гончарном круге, вырезать из дерева, делать роспись, и печь имбирные пряники. Каждый день фестиваля проходило больше двадцати разных мастер-классов и открытых уроков.

Фото: Министерство культуры Челябинской области



На гастрономической площадке гостей учили готовить фирменный «Кузюк Бургер» Бушевского фестиваля. Ингредиенты участники выбирали сами, но котлету нужно жарить на специальной лопате на открытом огне.

Напомним, что Бушуевский фестиваль прошел впервые после двух лет перерыва. По оценкам организаторов, мероприятие за два дня посетили 40 тысяч человек.