На Бушуевский фестиваль привезут самый большой в мире офицерский кортик

Он в 11 раз больше оригинала

В Златоусте покажут самый большой в мире офицерский кортик. Холодное оружие вместе с ножнами привезут на V Всероссийский Бушуевский фестиваль, который пройдет в Златоусте 16 и 17 июля.



Длина кортика — 3,5 метра, длина клинка — 235 сантиметров. Изготовили реплику в 2015 году мастера златоустовской компании «РОСоружие». На работу ушло пять лет. Эксперты Книги рекордов России оценили старания мастеров и присудили изделию сразу две номинации — «Самый большой кортик в мире» и «Самые большие ножны в мире».

Гигантский кортик является полной копией кортика 1945 года.

«С 40-х годов XX века Златоуст являлся первым и основным производителем кортиков для Военно-морского флота СССР, а ныне Российской Федерации. Поэтому выбор пал на морской офицерский кортик образца 1945 года», — объясняют в компании «РОСоружие».

Изделие представят на площадке «Оружейники». Сфотографироваться с ним смогут все желающие.

Напомним, что V Всероссийский Бушуевский фестиваль посвящен украшенному холодному оружию. В этом году мероприятие проведут на площадке у ТРК «Тарелка». В программе — конкурсы для мастеров традиционных ремесел и выставка изделий от Гильдии оружейников Златоуста. Желающие смогут попробовать свои силы на мастер-классах «Юный гравер» и «Роспись по дереву».

Мероприятие для лиц старше 6 лет