В Челябинской области готовятся к Бушуевскому фестивалю

Будет деревня кузнецов, оружейная и ярмарка от ремесленников

16 и 17 июля в Златоусте пройдет V Всероссийский Бушуевский фестиваль. Это фест украшенного холодного оружия. На мероприятии соберутся кузнецы, столяры и другие ремесленники, готовые показать свое искусство.



В этом году фестиваль проведут на территории, прилегающей к ТРК «Тарелка». Рядом находится одноименный парк и пруд.

На фестивале будет работать деревня кузнецов — мастера продемонстрируют, как ковать оружие. Отдельно подготовят площадку «оружейников» — на ней расскажут все о гравюре и других способах украшения ножей и сабель.

«Фестиваль носит имя Ивана Николаевича Бушуева — художника-гравера, основоположника златоустовской школы авторского холодного оружия, одного из основателей производства златоустовской гравюры на стали. Всех приглашаем окунуться в историю города Златоуста, познакомиться с уникальными изделиями златоустовских мастеров-оружейников, попробовать себя в роли подмастерья кузнеца», — приглашают организаторы.

На улице вдоль пруда появится «Город мастеров», здесь соберутся мастера декоративно-прикладного творчества: художники-камнерезы, гончары, швеи.

Также в программе фестиваля детские мастер-классы, концерт, выставка изделий и ярмарка. Вход на фестиваль свободный, участников просят прислать заявки до 10 июля.