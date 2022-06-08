30 кадров с фестиваля «Российская студенческая весна» в Челябинске

На фест приехали Клава Кока, Иван Дмитриенко и L’One

В Челябинске с 3 по 7 июня прошел фестиваль «Российская студенческая весна». В город приехали 2 000 студентов колледжей и техникумов из 70 регионов России, чтобы продемонстрировать свои актерские и вокальные навыки на конкурсе. Кроме того, для гостей фестиваля подготовили масштабную программу мероприятий с концертами известных вокалистов и шоу от лучших коллективов региона.

3 июня прошло открытие фестиваля на ледовой арене «Трактор» — на церемонии устроили танцевально-световое шоу, главной частью которого стало выступление Клавы Коки.

На следующий день в городском саду им. Пушкина открылся фестивальный городок. На площадке за колесом обозрения прошло экстрим-шоу с велосипедистами и скейтерами, а на главной аллее выступил театр из Тюмени «Мимикрия» со спектаклем «Птицы».

На фестиваль пригласили известных современных исполнителей: команду Filatov & Karas и молодого певца Ивана Дмитриенко. 5 июня с оркестром Антона Бугаева в горсаду устроили караоке — зрители все вместе пели «Тополиный пух», «Угонщицу» Аллегровой и «Лирику» «Сектора Газа».

В один из дней фестивальный городок посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он прогулялся по площадкам вместе с председателем Российского союза молодежи Павлом Красноруцким и Светланой Калимуллиной — начальником главного управления молодежной политики Челябинской области.

«Удалось побывать на нескольких площадках. Атмосфера там была потрясающая. Вся молодежь талантливая, яркая. Не боится творить и выражать себя. Участники и волонтеры, сохраните эти качества, вы замечательные!» — рассказывал о своем посещении фестиваля губернатор Алексей Текслер.



Закрытие фестиваля состоялось 7 июня на ледовой арене «Трактор». В шоу принял участие ансамбль танца «Урал», а в конце для студентов выступил рэп-исполнитель L’One.

Отметим, что фестиваль «Российская студенческая весна» для ссузов прошел впервые в стране. Теперь конкурс планируют сделать ежегодным.

