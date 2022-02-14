Среди «парней на прокат на 8 марта» нашелся скандальный челябинский тиктокер

14 февраля мы опробовали услугу «парень для свиданий»



Накануне гендерных праздников в Челябинске набирает популярность услуга — аренда парня для свиданий 14 февраля. На сайте бесплатных объявлений молодые люди предлагают сходить с девушками в кино или кафе. За отдельную плату. Мы решили забронировать кавалера на вечер, и пока выбирали кандидата, обнаружили предложение о свидании от скандально известного челябинского тиктокера Александра Ошкукова.



Напомним, что Александр прославился полгода назад. Вместе со своей супругой он снимал на видео бабушку с деменцией и выкладывал ролики в TikTok. Видео носили юмористический характер, пенсионерка из-за болезни не вполне трезво оценивает реальность. Ролики сопровождаются веселой музыкой и шуточными комментариями. Пользователи посчитали, что супруги поступают жестоко, их начали травить в соцсетях, и в итоге юмористами заинтересовался Следственный комитет Российской Федерации.

Сейчас Александр выставил объявление, где предлагает сходить с желающими на свидание. Стоимость услуг — от 5999 рублей. Объявление снабдили отзывами якобы бывших клиенток. Неизвестные пишут, что кавалер вежлив, отлично снимает на телефоне и свидание с ним — это лучше, чем поход к психологу. Правда, позвонить Александру не удастся, связаться можно только по сообщениям.

Объявление о свидании от Александра похоже на неудачную шутку

Помимо предложения от тиктокера, на сайте висит порядка десяти аналогичных объявлений с контактами потенциальных бойфрендов. За 1000 рублей готовы сходить в кино или сделать совместное фото, за 3000 рублей готовы подарить букет (букет оплачивается отдельно), а за 900 рублей прогуляться по парку. Некоторые в списке услуг указывают драку с мужем — 2000 рублей.

Журналист ИА «Первое областное» позвонил кандидату по имени Андрей и представился корреспондентом. Молодой человек заявил, что его объявление — это розыгрыш.

«Мы с другом решили пошутить и проверить, кто будет звонить. Мне кажется, за такую цену никто не станет заказывать парня. По крайне мере, вы — первая, кто позвонил. А так у меня девушка есть, она в курсе. Но если бы кто-то действительно предложил свидание, я бы отказался или как-то иначе отмазался»,— рассказывает Андрей.

Позвонив другому кандидату, мы попробовали договориться о встрече вечером. Молодой человек представился Семеном. Он подтвердил, что объявление — это не шутка, и он готов пойти на свидание в тот же день в шесть.

«Договариваемся о времени и обговариваем план действий. Оплата по факту. Куда идти — не принципиально, как вам удобно будет», — говорит Семен.

Выслать свой снимок молодой человек отказался. В разговоре он был не инициативен, и когда услышал, что мы сомневаемся, предложил связаться позже.

Отметим, что аналогичные объявления выкладывают и девушки. Правда, подобных предложений от дам в разы меньше.