Военные передают кислород в ковидные больницы Челябинской области

Южный Урал и Красноярский край ежесуточно получают до 350 килограммов медицинского кислорода

В Центральном военном округе организовали передачу медицинского кислорода в ковидные больницы Челябинской области и Красноярского края. Соответствующее решение принял министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, сообщают в пресс-службе ЦВО.

«Ежесуточно на военных аэродромах Канск и Шагол в медучреждения Красноярского края и Челябинской области организована передача до 350 килограммов жидкого медицинского кислорода, вырабатываемого автомобильными кислорододобывающими станциями и предназначенными для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества»,— уточнили в ЦВО.

В пресс-службе Центрального военного округа также добавили, что обеспечение кислородом больниц проводится без ущерба боеготовности авиаполков округа.

«Мы очень рады внести свой вклад в борьбе с коронавирусом в сложившейся обстановке»,— добавил начальник группы газообеспечения авиаполка ЦВО Дмитрий Цветов.

В Челябинской области отмечают увеличение количества заболевших. С сегодняшнего дня в больнице Южноуральска открывают ковидную базу на 50 коек. С 8 июля ковидный госпиталь на 120 коек развернули в городской больнице Копейска. Развернут ковидные госпитали и в больницах Магнитогорска, Троицка и Карталов.