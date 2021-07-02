Челябинская область разворачивает дополнительные ковидные койки

Ситуация с острыми респираторными инфекциями в регионе признана неблагополучной

Ситуация по ОРВИ в Челябинской области осложнилась и уже признана неблагополучной. Общую статистику портит и растущее число пациентов с ковидом. В связи с этим в больницах будут развернуты дополнительные ковидные койки, заявила в пятницу, 2 июля, на брифинге по коронавирусу первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Заболеваемость растет. А вместе с этим меняется контингент заболевших. В больницу всё чаще попадают молодые и трудоспособные люди, которые долго занимались самолечением дома. В стационар они попадают с поражением легких», — говорит Ирина Гехт.

В ближайшее время под ковидную базу отдадут терапевтический корпус челябинской ГКБ № 1 на 200 мест. Еще 30 ковидных коек появятся в городской больнице № 1 Миасса. В третьей больнице Магнитогорска развернут 250 ковидных мест. Также по 30 ковидных коек появятся в инфекционных отделениях Троицка и Карталов.

Общее число ковидных коек в Челябинской области приближается к четырем тысячам. При этом 19% ковидного фонда — это свободные койки, резерв на случай дальнейшего ухудшения ситуации. Напомним, на пике второй волны пандемии регион развернул почти 10 тысяч ковидных коек.

Также стало известно, что привиться от коронавируса «Спутником Лайт» в Челябинской области можно будет за деньги. Платная вакцина будет доступна трудовым мигрантам.

Накануне Владимир Путин объяснил законность обязательной вакцинации от ковида. А Роспотребнадзор рассказал о мутациях коронавируса в Челябинской области и назвал категории пациентов, чьи анализы изучают особенно тщательно.

Между тем мошенники предлагают челябинцам купить фиктивные сертификаты о вакцинации от ковида. Ранее мы уже рассказали, чем это опасно.