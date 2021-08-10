Власти Челябинской области рассказали о вероятности введения новых коронавирусных ограничений

Все они связаны с приказом Роспотребнадзора России

Власти Челябинской области допускают введение новых коронавирусных ограничений на территории региона, но только тех, которые будут отвечать свежему приказу Роспотребнадзора России. Об этом во вторник, 10 августа, во время брифинга с журналистами рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

По словам политика, сегодня не территории всей страны действуют органичения, введенные приказом главного санитарного врача России Анной Поповой 7 июля 2021 года. Прежде всего, ограничения касаются проведения массовых мероприятий: количество допустимых участников различных акций строго привязано к эпидситуации в регионе.

При существующем уровне заболеваемости в Челябинской области запрещено проводить массовые мероприятия с участием более чем 500 человек. Прежде всего, это касается спортивных состязаний. Эти ограничения не распространяются на организации культуры и организации образования. Однако заполняемость залов во время культурных мероприятий не должна превышать 75 процентов.

«Введение дополнительных ограничений на уровне области мы не обсуждали», — заявила Ирина Гехт.

При этом Гехт пояснила, что на ближайшем Совете ректоров региона власти области могут поддержать введение профилактических мер для студентов. Если вузы одобрят рекомендации Министерства науки и высшего образования РФ, заселять в общежитие и допускать до очных занятий будут только привитых.

Напомним, в понедельник, 9 августа, Челябинская область побила рекорд по количеству заразившихся коронавирусом и числу умерших — за одни сутки новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 365 человек, скончались 25 человек.