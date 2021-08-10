Власти Челябинской области допускают введение новых коронавирусных ограничений на территории региона, но только тех, которые будут отвечать свежему приказу Роспотребнадзора России. Об этом во вторник, 10 августа, во время брифинга с журналистами рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
По словам политика, сегодня не территории всей страны действуют органичения, введенные приказом главного санитарного врача России Анной Поповой 7 июля 2021 года. Прежде всего, ограничения касаются проведения массовых мероприятий: количество допустимых участников различных акций строго привязано к эпидситуации в регионе.
При существующем уровне заболеваемости в Челябинской области запрещено проводить массовые мероприятия с участием более чем 500 человек. Прежде всего, это касается спортивных состязаний. Эти ограничения не распространяются на организации культуры и организации образования. Однако заполняемость залов во время культурных мероприятий не должна превышать 75 процентов.
«Введение дополнительных ограничений на уровне области мы не обсуждали», — заявила Ирина Гехт.
При этом Гехт пояснила, что на ближайшем Совете ректоров региона власти области могут поддержать введение профилактических мер для студентов. Если вузы одобрят рекомендации Министерства науки и высшего образования РФ, заселять в общежитие и допускать до очных занятий будут только привитых.
Напомним, в понедельник, 9 августа, Челябинская область побила рекорд по количеству заразившихся коронавирусом и числу умерших — за одни сутки новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 365 человек, скончались 25 человек.