Вакцину «Спутник V» модифицировали под штамм «омикрон»

Новая версия препарата уже проходит клинические испытания

Центр имени Гамалеи разработал модификацию вакцины «Спутник V», которая сделает препарат более эффективным в отношении нового штамма коронавируса «омикрон». Разработка проходит первый этап клинических испытаний, сообщил директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Гинцбурга, если «омикрон» вытеснит более ранний штамм «дельта», в отечественной вакцине будет необходимо заменить вставку, которая определяет защиту к конкретной разновидности вируса. Такие конструкции уже созданы и проходят первый этап клинических испытаний.

Первые данные об эффективности вакцины «Спутник V» против штамма «омикрон» могут быть получены уже на следующей неделе.

В России создали тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса.



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