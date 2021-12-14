В России создали тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса

О ее появлении заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова

В России создали новую тест-систему для выявления штамма коронавируса «омикрон». Об этом 14 декабря сообщает Interfax.ru со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.



«Она тестируется в ЮАР. В общем-то, сегодня уже, так как у нас есть вирус, мы можем тестировать ее в стране», — рассказала Анна Попова на общем собрании Российской академии наук (РАН).

Исследованием штамма «омикрон» и способов его лечения занимаются российские специалисты Роспотребнадзора и Минздрава. Для этой цели и по поручению президента РФ Владимира Путина они накануне, 13 декабря, прибыли в ЮАР. Этот вариант коронавируса может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Анна Попова также сообщила, что из 16 заразившихся «омикроном» в России 11 были вакцинированы от ковида. Семь человек также перенесли заболевание ранее (один из них и был вакцинирован, и болел).

Роспотребнадзор сократил действие ПЦР-теста с 72 до 48 часов. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова. Меры связаны с особенностями нового штамма «омикрон», то есть его повышенной заразностью и потенциальной способностью вызывать более быстрый ответ организма.

Подробнее об «омикроне» и о том, как уберечься от заражения этим штаммом, — в материале ИА «Первое областное».