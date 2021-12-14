Предприятиям общепита в Челябинской области напомнили о необходимости проверять QR-коды

Это необходимо, чтобы избежать новых ограничений





В Челябинской области предприятиям общепита важно не забывать об обязательной проверке QR-кодов и медотводов у посетителей. Это необходимо, чтобы избежать новых ограничений. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.



Запрет на работу кафе и ресторанов ночью по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера отменен с 8 декабря. В то же время распоряжение о проверке QR-кода и справок о медотводе продолжает действовать.

«До тех пор, пока в регионе не будет сформирован устойчивый коллективный иммунитет, в том числе благодаря вакцинации, и заболеваемость не достигнет минимального уровня либо не исчезнет совсем, каждому жителю нужно соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования, направленные на минимизацию рисков возникновения и распространения заболевания», — отметил заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

При несоблюдении даже самых простых правил санитарной безопасности есть риск возникновения инфицирования на новогодних корпоративах. Это, в свою очередь, может повлечь новые ограничительные меры.