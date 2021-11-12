В Златоусте открыли ночной пункт вакцинации от коронавируса

Все желающие смогут поставить прививку в приемном покое городской больницы

В Златоусте сегодня, 12 ноября, открыли ночной пункт вакцинации от коронавируса. Его организовали на базе приемного покоя городской больницы на улице Бушуева, 16, сообщили в медучреждении.



Сделать прививку от COVID-19 в горбольнице Златоуста все желающие смогут с 19:00 до 7:00.

В Челябинской области открыты 145 стационарных пунктов, где жители региона могут поставить прививку от коронавирусной инфекции. Всего задействовано в проведении вакцинации 60 медицинских организаций. Также развернут 71 мобильный пункт вакцинации. Полный список адресов — в нашем материале.



Сегодня региональный Минздрав объявил об открытии дополнительных пунктов вакцинации от коронавируса и уточнил, что все, кто делают прививки во дворце спорта «Юность», смогут бесплатно проверить родинки и родимые пятна на онкологию.