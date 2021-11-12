В челябинском ДС «Юность» бесплатно проверяют родинки на онкологию

Дерматологи проведут скрининг в прививочном пункте

Для тех, кто проходит вакцинацию от ковида во дворце спорта «Юность», открыли бесплатный пункт диагностики новообразований. Родинки и родимые пятна здесь можно проверить на онкологию, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Сегодня меланома бросает вызов человеку. Именно скрининговые осмотры с дерматоскопией решают проблему ранней диагностики меланомы кожи и спасают жизнь людей», — говорит и. о. главного врача ОКВД № 3 Лилия Лобанова.

После окончания вакцинации медики проведут всем желающим дерматоскопию — это безопасный и безболезненный метод, который позволяет отличить обычные родимые пятна от злокачественной патологии. Процедура занимает несколько минут и проводится с помощью специального прибора дерматоскопа.





При подозрении на злокачественность новообразования врач-дерматолог выпишет направление к онкологу.

Напомним, пункт вакцинации во дворце спорта «Юность» работает до 21 ноября с 10:00 до 20:00.

Помимо ковида, здесь также можно привиться от гриппа.