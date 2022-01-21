В выходные южноуральцы могут бесплатно привиться от коронавируса

Публикуем список площадок, где можно поставить вакцину

В Челябинской области в выходные будут работать десятки пунктов, где можно поставить прививку от коронавируса. Полный список площадок опубликовали в пресс-службе регионального Минздрава.

Челябинск

КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00.

21 января

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23, 16:00—19:00

МФЦ, ул. Труда, 164, 10:00—14:00

22 января

ТРК «Алмаз», 14:00—18:00

ТК «КС», 12:00—15:00

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23, 9:00—13:00

23 января

ТРК «Алмаз», 14:00—18:00

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23, 9:00—13:00

Магнитогорск

с 21 по 23 января

ТРК «Гостиный двор», 12:00—18:00

ТРК «Континент», 12:00—18:00

ТЦ «Лента», 12:00—18:00

ТЦ «Тройка», 12:00—18:00

ТЦ «Паллада», 12:00—18:00

ТЦ «Казачий рынок», 12:00—18:00

Миасс

Администрация города

21 января

16:00—19:00

22, 23 января

11:00—14:00

Златоуст

21 января

«Территория бизнеса», 9:00—19:00

22, 23 января

«Территория бизнеса», 10:00—17:00



Кыштым

22, 23 января

ТК «Радуга», 10:00—14:00

Чесма

21 января

Центральный рынок, 10:00—13:00

23 января

ТЦ «Магнит», 10:00—14:00

Сосновский район

21 января

Дома культуры: с. Долгодеревенское, с. Кременкуль, п. Рощино, п. Саккулово, п. Есаульский, 16:00—18:00

Круглосуточные пункты вакцинации:

Челябинск: ГКБ № 2, пр. Ленина, 82; ГКБ № 9, поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5; ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287А; ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28 (16:00—8:00), Ж/Д вокзал, медпункт.

В Сатке прививку можно поставить в приемном покое районной больницы, в Магнитогорске — в городской больнице № 1, в Каслях и Катав-Ивановске — в районных больницах. В Кыштыме привиться можно в приемном покое горбольницы им. Силаева. Карабаш — городская больница, приемный покой, село Миасское — районная больница, стационар (ул. Центральная, 21). Также прививку можно поставить в больницах Уйского, Верхнего Уфалея, Варны. В Троицке прививочный пункт организован на железнодорожном вокзале.

Карталы — городская больница, приемный покой стационара, Чебаркуль — областная больница, приемное отделение, Октябрьское и Увелка — районная больница, приемный покой.

Коркино

Городская больница № 1, травмпункт; Городская больница № 2, приемный покой инфекционного отделения.

В выходные прививку от коронавируса можно поставить в районных больницах Агаповки, Кусы, Нязепетровска, Кизильского, Аргаяша.

Миасс

Городская больница № 3, 18:00—21:00

Ж/Д вокзал, медпункт

Всех желающих примут в медпунктах железнодорожных вокзалов Златоуста, Бердяуша и Усть-Катава.

Копейск

Городская больница № 1, приемный покой пос. Советов, 6 с 20:00 до 08:00

Фершампенуаз

Районная больница, приемный покой хирургического отделения

Напомним, жители Челябинска могут бесплатно сдать тест на коронавирус. ПЦР-тестирование организовано на двух площадках города.

Новый штамм коронавируса «омикрон» вызывает нетипичное течение болезни. У заболевших сохраняется способность различать запахи и вкусы, но проявляются другие симптомы. Об этом в пятницу, 21 января, во время брифинга по ковиду рассказала главный гериатр Челябинской области Татьяна Василенко.

