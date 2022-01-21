В Челябинской области в выходные будут работать десятки пунктов, где можно поставить прививку от коронавируса. Полный список площадок опубликовали в пресс-службе регионального Минздрава.
Челябинск
КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00.
21 января
Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23, 16:00—19:00
МФЦ, ул. Труда, 164, 10:00—14:00
22 января
ТРК «Алмаз», 14:00—18:00
ТК «КС», 12:00—15:00
Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23, 9:00—13:00
23 января
ТРК «Алмаз», 14:00—18:00
Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23, 9:00—13:00
Магнитогорск
с 21 по 23 января
ТРК «Гостиный двор», 12:00—18:00
ТРК «Континент», 12:00—18:00
ТЦ «Лента», 12:00—18:00
ТЦ «Тройка», 12:00—18:00
ТЦ «Паллада», 12:00—18:00
ТЦ «Казачий рынок», 12:00—18:00
Миасс
Администрация города
21 января
16:00—19:00
22, 23 января
11:00—14:00
Златоуст
21 января
«Территория бизнеса», 9:00—19:00
22, 23 января
«Территория бизнеса», 10:00—17:00
Кыштым
22, 23 января
ТК «Радуга», 10:00—14:00
Чесма
21 января
Центральный рынок, 10:00—13:00
23 января
ТЦ «Магнит», 10:00—14:00
Сосновский район
21 января
Дома культуры: с. Долгодеревенское, с. Кременкуль, п. Рощино, п. Саккулово, п. Есаульский, 16:00—18:00
Круглосуточные пункты вакцинации:
Челябинск: ГКБ № 2, пр. Ленина, 82; ГКБ № 9, поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5; ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287А; ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28 (16:00—8:00), Ж/Д вокзал, медпункт.
В Сатке прививку можно поставить в приемном покое районной больницы, в Магнитогорске — в городской больнице № 1, в Каслях и Катав-Ивановске — в районных больницах. В Кыштыме привиться можно в приемном покое горбольницы им. Силаева. Карабаш — городская больница, приемный покой, село Миасское — районная больница, стационар (ул. Центральная, 21). Также прививку можно поставить в больницах Уйского, Верхнего Уфалея, Варны. В Троицке прививочный пункт организован на железнодорожном вокзале.
Карталы — городская больница, приемный покой стационара, Чебаркуль — областная больница, приемное отделение, Октябрьское и Увелка — районная больница, приемный покой.
Коркино
Городская больница № 1, травмпункт; Городская больница № 2, приемный покой инфекционного отделения.
В выходные прививку от коронавируса можно поставить в районных больницах Агаповки, Кусы, Нязепетровска, Кизильского, Аргаяша.
Миасс
Городская больница № 3, 18:00—21:00
Ж/Д вокзал, медпункт
Всех желающих примут в медпунктах железнодорожных вокзалов Златоуста, Бердяуша и Усть-Катава.
Копейск
Городская больница № 1, приемный покой пос. Советов, 6 с 20:00 до 08:00
Фершампенуаз
Районная больница, приемный покой хирургического отделения
Напомним, жители Челябинска могут бесплатно сдать тест на коронавирус. ПЦР-тестирование организовано на двух площадках города.
Новый штамм коронавируса «омикрон» вызывает нетипичное течение болезни. У заболевших сохраняется способность различать запахи и вкусы, но проявляются другие симптомы. Об этом в пятницу, 21 января, во время брифинга по ковиду рассказала главный гериатр Челябинской области Татьяна Василенко.