Первые два случая заражения «омикроном» выявили в России

Новый штамм коронавируса обнаружили у вернувшихся из ЮАР

Новый штамм коронавируса «омикрон» проник в Россию. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор в понедельник, 6 декабря, сообщает РИА Новости.

Новая разновидность коронавируса подтверждена у двух пассажиров частного самолета, которые в пятницу, 3 декабря, вернулись из ЮАР.

Напомним, сейчас в целях предотвращения быстрого распространения «омикрона» в России все прибывающие из Южной Африки подлежат двухнедельному карантину.

Что известно об «омикроне» на начало этой недели и как уберечься от заражения новым штаммом, читайте в отдельном материале на сайте ИА «Первое областное».

