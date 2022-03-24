В Магнитогорске с 27 марта закрывается последний пункт вакцинации в ТРК

Поставить прививку от ковида можно в поликлиниках города

В Магнитогорске 27 марта завершит работу мобильный пункт вакцинации в торгово-развлекательном центре «Континент». В мэрии города предупредили, что теперь поставить прививку от ковида можно только в поликлиниках городских больниц.

В Магнитогорске закрывается последний мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. В торгово-развлекательном комплексе «Континент» можно будет вакцинироваться до 27 марта. Ранее в городе закрылся мобильный пункт в ТРК «Гостиный двор».

«Вакцинацию по-прежнему можно пройти в поликлиниках городских больниц. Также продолжает работу круглосуточный пункт в приемном покое хирургии ГАУЗ „Городская больница № 1 имени Г. И. Дробышева“», — сообщили в мэрии города металлургов.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Напомним, в Челябинской области обновили график работы мобильных пунктов вакцинации.