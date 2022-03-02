В Магнитогорске закрыли прививочный пункт в ТРК

В городе работает один мобильный пункт вакцинации

В Магнитогорске закрыли прививочный кабинет в ТРК «Гостиный двор». Теперь привиться от COVID-19 можно в поликлиниках города и единственном мобильном пункте в торговом комплексе «Континент», сообщает пресс-служба администрации города.

2 марта завершил работу прививочный пункт в «Гостином дворе». Теперь в Магнитогорске действует один мобильный пункт вакцинации, поставить прививку можно в любой день с 14:00 до 18:00 в ТРК «Континент».

Также пройти вакцинацию также можно в стационарных прививочных кабинетах в поликлиниках городских больниц. Продолжает работу круглосуточный пункт в приемном покое хирургии ГАУЗ «Городская больница № 1 имени Г. И. Дробышева». При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.