В Челябинскую область привезли более 38 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак»

Препарат распределят по региональным медучреждениям

Сегодня, 4 июля, в Челябинскую область поступила новая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Ее направят в областные медицинские учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«Сегодня в Челябинскую область поступила новая партия вакцины „Гам-КОВИД-Вак“ в 38400 доз. После разгрузки с „Областного аптечного склада“ специальным транспортом препарат направится в медицинские учреждения по всему региону»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, последний раз партию в 9600 доз в Челябинскую область доставили 30 июня.

На сегодняшний день в регионе развернуто 135 прививочных пунктов, в проведении вакцинации задействовано 60 медицинских организаций. Кроме того, поставить прививку от коронавируса в выходные дни можно в крупных ТРК, садах и парках.