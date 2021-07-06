В Челябинске теплоэнергетики прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции

И получили дополнительный выходной

Во вторник, 6 июля, семьдесят сотрудников АО «УСТЭК-Челябинск» укрепили свой иммунитет в рамках добровольной вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба компании.

Теплоснабжающие организации — предприятия непрерывного цикла, от их работы зависит жизнеобеспечение города. Именно поэтому вакцину получили специалисты котельных, эксплуатационных районов, оперативно-диспетчерской службы, химической лаборатории, аварийных бригад, службы электрохозяйства, юридического, а также других подразделений теплоэнергетической компании.

«В межотопительный период „УСТЭК-Челябинск“ ремонтирует тепловые сети, находящиеся в ее ведении. Для завершения работы в срок, для успешной подготовки города к отопительному периоду руководство компании и ее первичная профсоюзная организация прикладывают все силы для сохранения здоровья сотрудников», — замечают в пресс-службе.

Вакцинировать сотрудников решили на рабочем месте, чтобы прививочная кампания заняла как можно меньше времени и специалисты смогли вернуться к работе. Для проведения процедур пригласили мобильную бригаду врачей из ГКБ № 1.

Руководство компании отмечает: принято решение о поддержке вакцинированных сотрудников. Как правило, прививка не вызывает осложнений, однако у части вакцинированных проявляется легкое недомогание — признак формирования иммунитета. По этой причине каждый привитый от COVID-19 работник «УСТЭК-Челябинск» до конца 2021 года сможет воспользоваться правом на один дополнительный оплачиваемый выходной день.

Текст: Виталий Гущинский