Для жителей Челябинской области во многих городах работают мобильные пункты вакцинации в ТРК, скверах, на вокзалах и других площадках. В минувшие выходные прививку от COVID-19 в таких пунктах поставили 1125 человек, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
При этом число положительных ПЦР-тестов на коронавирус за сутки приближается к четырем сотням.
Ранее стало известно, что челябинские и магнитогорские студенты могут поставить прививку прямо в своих университетах. Мобильные бригады будут работать в вузах в будние и выходные дни.