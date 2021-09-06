В Челябинской области за выходные 1125 человек привились от COVID-19 в мобильных пунктах вакцинации

Бригады медиков работали в парках, ТРК, на вокзалах и ярмарках

Для жителей Челябинской области во многих городах работают мобильные пункты вакцинации в ТРК, скверах, на вокзалах и других площадках. В минувшие выходные прививку от COVID-19 в таких пунктах поставили 1125 человек, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

При этом число положительных ПЦР-тестов на коронавирус за сутки приближается к четырем сотням.

Ранее стало известно, что челябинские и магнитогорские студенты могут поставить прививку прямо в своих университетах. Мобильные бригады будут работать в вузах в будние и выходные дни.