В Челябинской области еще 376 человек заразились коронавирусом за сутки

Среди заболевших — два школьника

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 10 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 370 положительных результатов. Среди новых заболевших — двое школьников. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Всего с начала пандемии, по данным официальной статистики, COVID-19 заразились 88 тысяч 686 южноуральцев. На лечении остаются 8 тысяч 195 человек. За минувшие сутки из больниц выписали 271 пациента, всего с начала пандемии болезнь победили 76 тысяч 315 жителей Челябинской области.

Накануне, 5 сентября, от COVID-19 скончался 21 пациент.