На Южном Урале продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор по Челябинской области.
«На прошлой неделе зафиксированы 195 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Заболеваемость поддерживает взрослое население. На взрослых приходится почти 96% случаев», — отмечают в надзорном ведомстве.
Так, на прошлой неделе медики отмечали по 28 свежих случаев заражения каждый день. Неделей ранее цифра составляла примерно 32 случая в сутки и 222 случая за неделю.
Коронавирус, с которым весь мир боролся три последних года, больше не вызывает серьезного опасения. В начале мая ВОЗ заявила о завершении пандемии.
Что это означает и нужно ли простым людям соблюдать настороженность в отношении новой инфекции, Первому областному информагентству рассказала начальник отдела санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анна Чистова.