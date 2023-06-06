В Челябинской области за неделю коронавирусом заболели 195 человек

В среднем медики регистрируют 28 свежих случаев заражения в сутки

На Южном Урале продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор по Челябинской области.

«На прошлой неделе зафиксированы 195 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Заболеваемость поддерживает взрослое население. На взрослых приходится почти 96% случаев», — отмечают в надзорном ведомстве.

Так, на прошлой неделе медики отмечали по 28 свежих случаев заражения каждый день. Неделей ранее цифра составляла примерно 32 случая в сутки и 222 случая за неделю.



Коронавирус, с которым весь мир боролся три последних года, больше не вызывает серьезного опасения. В начале мая ВОЗ заявила о завершении пандемии.

Что это означает и нужно ли простым людям соблюдать настороженность в отношении новой инфекции, Первому областному информагентству рассказала начальник отдела санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анна Чистова.