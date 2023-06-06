Почему в Челябинской области сохраняют режим повышенной готовности по ковиду

О скрытых угрозах новой инфекции рассказали в Роспотребнадзоре

Коронавирус, с которым весь мир боролся три последних года, больше не вызывает серьезного опасения. В начале мая ВОЗ заявила о завершении пандемии. Что это означает и нужно ли простым людям соблюдать настороженность в отношении новой инфекции, рассказала начальник отдела санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анна Чистова.

— Анна Владимировна, пандемия наконец завершилась. Про ковид, значит, теперь можно забыть?

— Пятого мая ВОЗ действительно отменила статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения по COVID-19 — ситуация в мире стала более благополучной, отмечается тенденция к снижению заболеваемости, само заболевание протекает с более легким течением в большинстве случаев. Однако в ряде регионов РФ, и в Челябинской области в том числе, до сих пор сохраняется режим повышенной готовности по COVID-19.

— Чем объяснить такую настороженность?

— В некоторых странах мира ситуация все еще неблагополучная — заболеваемость растет и к нам могут завезти новый, мутировавший вирус. Пока в Челябинской области и в России циркулируют разные подвиды омикрона. Но Роспотребнадзор ведет мониторинг изменчивости штаммов, циркулирующих вирус, чтобы не пропустить появление нового штамма. Помимо этого, в аэропорту Челябинска проводится выборочное обследование граждан, которые прибывают на Южный Урал из-за границы.

— Какие меры предосторожности сохраняются на территории нашей области?

— Все они прописаны в распоряжении правительства Челябинской области. Южноуральцы по-прежнему должны не забывать о соблюдении правил личной гигиены (проводить гигиеническую обработку рук), соблюдать социальное дистанцирование и при подъеме заболеваемости ОРВИ и гриппа использовать средства индивидуальной защиты (маски) в общественных местах и общественном транспорте. А работодатели не должны допускать до работы сотрудников с признаками ОРВИ: с температурой, насморком, кашлем.

— Есть ли счастливчики, кто до сих пор не столкнулся с ковидом?

— Я думаю, что за прошедшие 3 года с коронавирусом проконтактировало большинство населения. Одни тяжело, другие легко и бессимптомно. Число заболевших в мире с нарастающим итогом составляет на сегодняшний день более 600 миллионов, в России — более 22 миллионов человек, в Челябинской области более 400 тысяч. По данным на 2 июня 2023 года, около 10 тысяч человек (9684) в Челябинской области умерли: 8405 пациентов ушли из жизни непосредственно от ковида, еще 1279 скончались от других причин. И пациенты до сих пор умирают, правда, не в том количестве, как раньше.

— Для кого коронавирус все еще опасен?

— Болеют все: и взрослые, и дети. Но чаще — взрослые. К группам риска заболевания COVID-19 относятся возрастные пациенты (65 лет и старше), лица с хроническими заболеваниями и работники медицинских организаций. Особенно осложняют заболевание сахарный диабет, онкология, возраст 65+.

— Должны ли люди, которые заболели коронавирусом, сохранять изоляцию?

— Конечно, они должны сидеть дома как минимум до выздоровления. Если лечение составляет 7 и более календарных дней, то выписка осуществляется без лабораторного обследования, если менее 7 календарных дней, то допуск в организованные коллективы осуществляется после получения одного отрицательного результата лабораторного обследования, но не ранее чем через 3 календарных дня после получения положительного результата. А на контактных карантин уже не накладывают, за исключением лиц, находящихся в медицинских организациях, и лиц, находящихся в социальных учреждениях с постоянным нахождением пациентов.

— Могут ли сейчас отстранить от работы сотрудника без прививки?

— С октября 2021 года по постановлению главного государственного санитарного врача Челябинской области проводилась обязательная вакцинация лиц, выполняющих определенные виды работ. Так как охват прививками против новой коронавирусной инфекции в этих группах достиг 90%, постановление № 3 от 08.10.2021 утратило силу. Но вакцинация от COVID-19 внесена в национальный календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям и проводится гражданам при угрозе возникновения инфекционных болезней.

Сегодня вакцинации по эпидемическим показаниям подлежат лица групп риска. К приоритету первого уровня относятся:

— лица в возрасте 60 лет и старше;

— взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям: работники медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания и многофункциональных центров;

— лица, проживающие в организациях социального обслуживания;

— лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением;

— граждане, проживающие в городах с численностью населения 1 млн и более.

Если сейчас будет зарегистрирован случай заболевания COVID-19 в медицинской организации или в социальном учреждении с постоянным пребыванием людей, сотрудники данных учреждений, имевшие контакт с больным, но не имеющие прививки от коронавируса, могут быть отстранены от работы.

— Все ждут, что коронавирус получит статус сезонной инфекции. Каким он будет, сезон ковида?

— Пока неясно. За время течения пандемии мы отмечали подъемы заболеваемости коронавирусом и в конце марта-мая, в июне и осенью — в октябре, ноябре, хотя вирус циркулирует круглогодично.

— Пандемия нас многому научила. Можно ли использовать этот опыт в дальнейшей жизни?

— Бесценный опыт получили все: и медицина, и простые граждане, которые наконец осознали важность простых гигиенических мероприятий и других профилактических мер. Сегодня в мире много других инфекций, которые представляют угрозу. Например, холера, чума, лихорадка Марбург, лихорадка Эбола.... Иммунитета к ним у россиян нет. На основе опыта пандемии сейчас в России активно внедряют программу «Санитарный щит», которая помогает предотвратить завоз новых инфекций, выявлять их на ранней стадии и оперативно создавать вакцину. К тому же вирус COVID-19 продолжает мутировать.

В какую сторону пойдет мутация и насколько грозным или же безобидным будет коронавирус, сказать нельзя.

Ранее Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса для детей от 6 до 11 лет. Препарат получил название Гам-КОВИД-Вак-Д.

