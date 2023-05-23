«С 15 по 21 мая зарегистрировано 222 лабораторно подтвержденных случая заболевания. Заболеваемость поддерживается взрослым населением, которое составляет 88% от всех заболевших», — говорится на сайте надзорного ведомства.
В среднем за день медики выявляют около 32 случаев коронавируса. Причем снижение отмечают практически по всем возрастным группам. И только среди детей до года отмечается рост на три случая заражения.
Несмотря на относительно низкие цифры, Роспотребнадзор советует землякам носить защитные маски в общественном транспорте и во время шопинга по магазинам, а также соблюдать социальное дистанцирование.