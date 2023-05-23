222 человека заболели коронавирусом в Челябинской области за неделю

Большинство заразившихся — взрослые люди

На прошлой неделе медики региона зафиксировали 222 свежих случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Челябинской области.

«С 15 по 21 мая зарегистрировано 222 лабораторно подтвержденных случая заболевания. Заболеваемость поддерживается взрослым населением, которое составляет 88% от всех заболевших»,

— говорится на сайте надзорного ведомства.

В среднем за день медики выявляют около 32 случаев коронавируса. Причем снижение отмечают практически по всем возрастным группам. И только среди детей до года отмечается рост на три случая заражения.

Несмотря на относительно низкие цифры, Роспотребнадзор советует землякам носить защитные маски в общественном транспорте и во время шопинга по магазинам, а также соблюдать социальное дистанцирование.