Определены первые 495 победителей лотереи среди привившихся от COVID‑19

Рассказываем, как проверить номер своего сертификата

В России прошел первый розыгрыш лотереи среди привившихся от коронавируса. На этом этапе определили 495 победителей. Каждый из них получит 100 тысяч рублей, сообщает со ссылкой на заместителя главы Минцифры Олег Качанов.

О победе везунчиков известят на портале «Госуслуги».

«В ближайшее время Минцифры направит победителям уведомления от портала госуслуг. Из 500 выигравших записей на первом этапе розыгрыша только 495 полностью соответствуют критериям розыгрыша, установленным постановлением правительства РФ. Это будет учтено при проведении второго розыгрыша, и денежные призы получат 505 победителей среди вакцинированных граждан», — рассказал Качанов.

Проверить номер своего сертификата можно также на сайте бонусзаздоровье.рф.

Вместе с уведомлением победители получат ссылку на специализированную форму, где можно внести реквизиты карты «Мир» для перечисления приза.

Напомним, лотерея проводится с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Второй и последний розыгрыш денег пройдет 14 октября.