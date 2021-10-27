В Челябинской области 473 человека заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 27 октября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 473 положительных результата, среди заболевших есть двое школьников, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 194 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 89 тысяч 388 южноуральцев, из них 194 человека — за минувшие сутки.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 30 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в России объявили нерабочие дни. Сообщаем, какие правила действуют в период длинных выходных для жителей разных регионов и какие ограничения ждут туристов.

Торговые организации предложили сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для всех россиян и бесплатной даже в частных клиниках. Такое письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко отправили Ассоциация компаний розничной торговли и Ассоциация компаний интернет-торговли.