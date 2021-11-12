На Южном Урале открыли дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. Сделать прививку все желающие смогут еще и в МФЦ на улице Труда, 164 и в Челябинской областной клинической больнице, сообщает сегодня, 12 ноября, пресс-служба регионального Минздрава.

Вакцинальный пункт в МФЦ будет работать сегодня с 11:00 до 14:00.

Челябинская областная клиническая больница примет пациентов с понедельника по пятницу, с 12:00 до 18:00. Пункт откроют в цокольном этаже здания консультативной поликлиники (отделение плановой госпитализации, корпус 1, вход с обратной стороны здания). Предварительная запись по телефону 749-37-97 (с 8:00 до 17:00).

«Привиться можно будет вакциной «Спутник V». Накануне перезвонит сотрудник консультативной поликлиники, напомнит дату и согласует время посещения поликлиники», — рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области.
Продолжит работу пункт вакцинации в челябинском дворце спорта «Юность» . Сделать прививку здесь можно ежедневно с 10:00 до 20:00 до 21 ноября. Затем его перенесут на второй этаж КРК «Мегаполис».

Мобильные бригады в ТРК и дополнительные пункты вакцинации с отдельными входами

Челябинск

С 9 по 14 ноября

ТРК «Космос»

12:00—20:00

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23

16:00—20:00

С 9 по 12 ноября

ТРК «Алмаз»

14:00—18:00

13 и 14 ноября

ТРК «Алмаз» 

12:00—18:00

Магнитогорск

С 9 по 16 ноября

ТРК «Гостиный двор»

12:00—20:00

ТРК «Континент»

12:00—20:00

ТЦ «Лента»

12:00—20:00

ТК «Джаз Молл»

12:00—20:00

Ледовая арена «Металлург»

10:00—20:00

Миасс

Администрация города

С 9 по 12 ноября

14:00—19:00

13 и 14 ноября

12:00—17:00

Златоуст

С 9 по 12 ноября

Автовокзал

09:00—14:00

ТРК «Агат»

13:00—19:00

13 и 14 ноября

Автовокзал

10:00—15:00

ТРК «Агат»

10:00—15:00

Кыштым

С 9 по 14 ноября

ТК «Радуга»

12:00—20:00

Пласт

С 9 по 14 ноября

Школа № 10

09:00—16:00

Копейск

С 9 по 13 ноября

Дворец им. Кирова

10:00—18:00

Чесма

11 и 14 ноября

ТЦ «Магнит»

10:00—14:00

12 ноября

Центральный рынок

10:00—13:00

Кабинеты вакцинации в поликлиниках медицинских учреждений региона работают ежедневно в штатном режиме.

На сегодня в Челябинской области открыты 145 стационарных пунктов, где жители региона могут поставить прививку от коронавирусной инфекции. Всего задействовано в проведении вакцинации 60 медицинских организаций. Также развернут 71 мобильный пункт вакцинации. Полный список адресов — в нашем материале.

Для тех, кто проходит вакцинацию от ковида во дворце спорта «Юность», открыли бесплатный пункт диагностики новообразований. Родинки и родимые пятна здесь можно проверить на онкологию.