На Южном Урале открыли дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. Сделать прививку все желающие смогут еще и в МФЦ на улице Труда, 164 и в Челябинской областной клинической больнице, сообщает сегодня, 12 ноября, пресс-служба регионального Минздрава.
Вакцинальный пункт в МФЦ будет работать сегодня с 11:00 до 14:00.
Челябинская областная клиническая больница примет пациентов с понедельника по пятницу, с 12:00 до 18:00. Пункт откроют в цокольном этаже здания консультативной поликлиники (отделение плановой госпитализации, корпус 1, вход с обратной стороны здания). Предварительная запись по телефону 749-37-97 (с 8:00 до 17:00).
«Привиться можно будет вакциной «Спутник V». Накануне перезвонит сотрудник консультативной поликлиники, напомнит дату и согласует время посещения поликлиники», — рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области.
Продолжит работу пункт вакцинации в челябинском дворце спорта «Юность» . Сделать прививку здесь можно ежедневно с 10:00 до 20:00 до 21 ноября. Затем его перенесут на второй этаж КРК «Мегаполис».
Мобильные бригады в ТРК и дополнительные пункты вакцинации с отдельными входами
Челябинск
С 9 по 14 ноября
ТРК «Космос»
12:00—20:00
Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23
16:00—20:00
С 9 по 12 ноября
ТРК «Алмаз»
14:00—18:00
13 и 14 ноября
ТРК «Алмаз»
12:00—18:00
Магнитогорск
С 9 по 16 ноября
ТРК «Гостиный двор»
12:00—20:00
ТРК «Континент»
12:00—20:00
ТЦ «Лента»
12:00—20:00
ТК «Джаз Молл»
12:00—20:00
Ледовая арена «Металлург»
10:00—20:00
Миасс
Администрация города
С 9 по 12 ноября
14:00—19:00
13 и 14 ноября
12:00—17:00
Златоуст
С 9 по 12 ноября
Автовокзал
09:00—14:00
ТРК «Агат»
13:00—19:00
13 и 14 ноября
Автовокзал
10:00—15:00
ТРК «Агат»
10:00—15:00
Кыштым
С 9 по 14 ноября
ТК «Радуга»
12:00—20:00
Пласт
С 9 по 14 ноября
Школа № 10
09:00—16:00
Копейск
С 9 по 13 ноября
Дворец им. Кирова
10:00—18:00
Чесма
11 и 14 ноября
ТЦ «Магнит»
10:00—14:00
12 ноября
Центральный рынок
10:00—13:00
Кабинеты вакцинации в поликлиниках медицинских учреждений региона работают ежедневно в штатном режиме.
На сегодня в Челябинской области открыты 145 стационарных пунктов, где жители региона могут поставить прививку от коронавирусной инфекции. Всего задействовано в проведении вакцинации 60 медицинских организаций. Также развернут 71 мобильный пункт вакцинации. Полный список адресов — в нашем материале.
Для тех, кто проходит вакцинацию от ковида во дворце спорта «Юность», открыли бесплатный пункт диагностики новообразований. Родинки и родимые пятна здесь можно проверить на онкологию.
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