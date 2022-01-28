В Челябинской области откроют новые пункты бесплатного ПЦР‑тестирования на ковид

Приводим полный перечень и адреса таких площадок

В Челябинской области будут открыты новые пункты ПЦР-тестирования на ковид. Эти площадки предназначены для выявления коронавируса у людей с бессимптомным течением заболевания и у тех, кто имел контакты с больными. Об открытии новых пунктов в пятницу, 28 января, сообщает Минздрав Челябинской области.

Сегодня сдать анализы на ковид можно по следующим адресам:

— в челябинской поликлинике № 2 (относится к ОКБ № 3) на пр. Победы, 376в; пункт работает ежедневно с 10:00 до 15:00;

— в хирургическом корпусе челябинской ГКБ № 1 (угол улиц Карла Либкнехта и Красной); пункт работает ежедневно с 10:00 до 15:00;

— в челябинской ГКБ № 6 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 29; пункт работает ежедневно с 10:00 до 15:00;

— в челябинской ГКБ № 8 на улице Горького, 18; пункт работает ежедневно с 10:00 до 15:00.

Также с 1 февраля дополнительно откроют пункты в отделениях областного кожно-венерологического диспансера № 3:

— в поликлинике № 3 на ул. Блюхера,12, в Челябинске; пункт будет работать ежедневно с 10:00 до 15:00;

— в поликлинике № 6 на ул. Братьев Гожевых, 5а, в Копейске; пункт будет работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00;

— в поликлинике № 7 на ул. Валентины Терешковой, 40 (корпус 1), в Коркино; пункт будет работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00;

— в поликлинике № 8 на ул. Почтовая, 15, в Еманжелинске; пункт будет работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.

Если при сдаче теста вы оставите номер своего телефона, о положительном результате вам оперативно сообщит голосовой информатор.

За минувшие сутки медики региона провели более 16,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус и получили 1656 положительных результатов. Среди заболевших 223 школьника.

Очередной пик пандемии в Челябинской области можно ждать через месяц.