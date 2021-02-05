По традиции в пятницу Минздрав Челябинской области обнародовал полный перечень адресов, где в ближайшие выходные можно будет бесплатно сдать мазок на коронавирус. Такие акции проводятся в регионе с начала года и преследуют цель выявить бессимптомных носителей вируса.
Предполагается, что, узнав о диагнозе, зараженные люди уйдут на больничный и разорвут цепочку распространения новой инфекции.
Вот полный перечень адресов, где 6 и 7 февраля будут дежурить мобильные бригады медиков.
Челябинск
6 февраля
ТК «Алмаз» (центральный вход): с 10:00 до 14:00.
ТК «Алмаз» («Леруа Мерлен») с 14:00 до 17:00.
ТК «Космос»: с 14:00 до 17:00.
ТК «Горки»: с 13:00 до 17:00.
ТК «Куба»: с 14:00 до 17:00.
7 февраля
ТК «Горки»: с 13:00 до 17:00.
ТК «Куба»: с 14:00 до 17:00.
ТК «Алмаз» («Леруа Мерлен»): с 14:00 до 17:00.
Аша
6 февраля
ТК «ДНС»: с 11:00 до 13:00.
Златоуст
6 и 7 февраля
ТК «Тарелка»: с 11:00 до 15:00.
Копейск
6 и 7 февраля
ТК «Слава»: с 10:00 до 13:00.
Кыштым
6 и 7 февраля
ТК «Квартал»: с 9:00 до 11:00.
Магнитогорск
6 февраля
ТК «Континент»: с 10:00 до 12:00.
ТК «Гостиный двор»: с 10:00 до 12:00.
7 февраля
ТК «Гостиный двор»: с 10:00 до 12:00.
Миасс
6 и 7 февраля
ТК «Слон»: с 12:00 до 15:00.
Пласт
6 и 7 февраля
ТК «Раздолье»: с 10:00 до 14:00.
Сатка
6 и 7 февраля
ТК «Факел»: с 11:00 до 13:00.
Южноуральск
6 и 7 февраля
ТК «Южный»: с 10:00 до 12:00.
Медики просят приходить на акцию только тех, кто не имеет температуры и других признаков острых респираторных заболеваний, а также соблюдать необходимые меры безопасности. А за пару часов до теста не есть и не пить.
На тестирование нужно принести полис ОМС и паспорт.