Бесплатный тест на коронавирус в Челябинской области 6 и 7 февраля: полный перечень адресов

Мобильные бригады медиков будут работать в нескольких крупных ТРК региона

По традиции в пятницу Минздрав Челябинской области обнародовал полный перечень адресов, где в ближайшие выходные можно будет бесплатно сдать мазок на коронавирус. Такие акции проводятся в регионе с начала года и преследуют цель выявить бессимптомных носителей вируса.

Предполагается, что, узнав о диагнозе, зараженные люди уйдут на больничный и разорвут цепочку распространения новой инфекции.

Вот полный перечень адресов, где 6 и 7 февраля будут дежурить мобильные бригады медиков.

Челябинск

6 февраля

ТК «Алмаз» (центральный вход): с 10:00 до 14:00.

ТК «Алмаз» («Леруа Мерлен») с 14:00 до 17:00.

ТК «Космос»: с 14:00 до 17:00.

ТК «Горки»: с 13:00 до 17:00.

ТК «Куба»: с 14:00 до 17:00.

7 февраля

ТК «Горки»: с 13:00 до 17:00.

ТК «Куба»: с 14:00 до 17:00.

ТК «Алмаз» («Леруа Мерлен»): с 14:00 до 17:00.

Аша

6 февраля

ТК «ДНС»: с 11:00 до 13:00.

Златоуст

6 и 7 февраля

ТК «Тарелка»: с 11:00 до 15:00.

Копейск

6 и 7 февраля

ТК «Слава»: с 10:00 до 13:00.

Кыштым

6 и 7 февраля

ТК «Квартал»: с 9:00 до 11:00.

Магнитогорск

6 февраля

ТК «Континент»: с 10:00 до 12:00.

ТК «Гостиный двор»: с 10:00 до 12:00.

7 февраля

ТК «Гостиный двор»: с 10:00 до 12:00.

Миасс

6 и 7 февраля

ТК «Слон»: с 12:00 до 15:00.

Пласт

6 и 7 февраля

ТК «Раздолье»: с 10:00 до 14:00.

Сатка

6 и 7 февраля

ТК «Факел»: с 11:00 до 13:00.

Южноуральск

6 и 7 февраля

ТК «Южный»: с 10:00 до 12:00.

Медики просят приходить на акцию только тех, кто не имеет температуры и других признаков острых респираторных заболеваний, а также соблюдать необходимые меры безопасности. А за пару часов до теста не есть и не пить.

На тестирование нужно принести полис ОМС и паспорт.