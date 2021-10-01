Где поставить прививку от коронавируса в Челябинской области 2 и 3 октября

Приводим полный перечень адресов и график работы выездных бригад медиков

В ближайшие выходные, 2 и 3 октября, будет продолжена вакцинация населения от коронавируса в крупных ТРК Челябинской области, сообщает Минздрав региона.

Приводим полный перечень адресов и график работы выездных бригад медиков.

Челябинск

2 октября

ТРК «Алмаз»: 10:00—14:00.

ТРК «Алмаз», около «Леруа Мерлен»: 10:00—14:00.

ТРК «Кольцо»: 12:00—18:00.

ТРК «Родник»: 10:00—16:00.

ТРК «Космос»: 12:00—16:00.

ТРК «Куба»: 10:00—13:00.

ТК «КС»: 12:00 — 15:00.

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23: 09:00—13:00.

Медпункт на ж/д вокзале: 10:00—19:00 (для железнодорожников).

3 октября

ТРК «Алмаз»: 10:00—14:00.

ТРК «Кольцо»: 12:00—17:00.

ТРК «Родник»: 10:00—16:00.

ТРК «Фокус»: 11:00—16:00.

Медпункт на ж/д вокзале: 10:00—19:00 (для железнодорожников).

Магнитогорск

2️ октября

ТРК «Гостиный двор»: 11:00 — 15:00.

ТРК «Континент»: 11:00 — 15:00.

3 октября

ТРК «Гостиный двор»: 11:00—15:00.

ТРК «Континент»: 11:00—15:00.

ТРК «Семейный парк»: 10:00—14:00.

Чебаркуль

2 и 3 октября

Колхозный рынок: 09:00—13:00.

Мини-рынок: 13:00—16:00.

Миасс

2 и 3 октября

ТРК «Слон»: 11:00—15:00.

Златоуст

2 и 3 октября

ТРК «Тарелка»: 12:00—17:00.

Чесма

3 октября

ТЦ «Магнит»: 10:00—14:00.

Пласт

2 и 3 октября

ТК «Раздолье»: 09:00—13:00.

Касли

2️ октября

ТЦ «Перекресток»: 11:00—14:00.

Троицк

2 и 3 октября

Медпункт на ж/д вокзале: 10:00—19:00 (для железнодорожников).

Сатка

2️ октября

Центральный рынок: 10:00—12:00.

Магазин «Пятерочка»: 09:00—12:00.

Копейск

2️ октября

ТК «Слава»: 10:00—13:00.

Долгодеревенское

2 и 3 октября

РЭО ГИБДД, пер. Школьный, 7: 09:00—13:00.

Кизил

2️ октября

Магазин «Магнит»: 09:00—12:00.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Это необходимо, чтобы внести человека в единый реестр привившихся. Без этого пациент не получит сертификат и QR-код.

Записаться на вакцинацию в поликлиниках можно через портал «Госуслуги».

Также записаться на прививку от COVID-19 можно через популярные мессенджеры:

• в Telegram (написав @miac74_122_bot);

• в Viber и WhatsApp (написав на номер +7 351 240-13-13);

• «ВКонтакте» (написав в сообщения в группе vk.com/sluzhba122).