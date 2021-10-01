В ближайшие выходные, 2 и 3 октября, будет продолжена вакцинация населения от коронавируса в крупных ТРК Челябинской области, сообщает Минздрав региона.
Приводим полный перечень адресов и график работы выездных бригад медиков.
Челябинск
2 октября
ТРК «Алмаз»: 10:00—14:00.
ТРК «Алмаз», около «Леруа Мерлен»: 10:00—14:00.
ТРК «Кольцо»: 12:00—18:00.
ТРК «Родник»: 10:00—16:00.
ТРК «Космос»: 12:00—16:00.
ТРК «Куба»: 10:00—13:00.
ТК «КС»: 12:00 — 15:00.
Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23: 09:00—13:00.
Медпункт на ж/д вокзале: 10:00—19:00 (для железнодорожников).
3 октября
ТРК «Алмаз»: 10:00—14:00.
ТРК «Кольцо»: 12:00—17:00.
ТРК «Родник»: 10:00—16:00.
ТРК «Фокус»: 11:00—16:00.
Медпункт на ж/д вокзале: 10:00—19:00 (для железнодорожников).
Магнитогорск
2️ октября
ТРК «Гостиный двор»: 11:00 — 15:00.
ТРК «Континент»: 11:00 — 15:00.
3 октября
ТРК «Гостиный двор»: 11:00—15:00.
ТРК «Континент»: 11:00—15:00.
ТРК «Семейный парк»: 10:00—14:00.
Чебаркуль
2 и 3 октября
Колхозный рынок: 09:00—13:00.
Мини-рынок: 13:00—16:00.
Миасс
2 и 3 октября
ТРК «Слон»: 11:00—15:00.
Златоуст
2 и 3 октября
ТРК «Тарелка»: 12:00—17:00.
Чесма
3 октября
ТЦ «Магнит»: 10:00—14:00.
Пласт
2 и 3 октября
ТК «Раздолье»: 09:00—13:00.
Касли
2️ октября
ТЦ «Перекресток»: 11:00—14:00.
Троицк
2 и 3 октября
Медпункт на ж/д вокзале: 10:00—19:00 (для железнодорожников).
Сатка
2️ октября
Центральный рынок: 10:00—12:00.
Магазин «Пятерочка»: 09:00—12:00.
Копейск
2️ октября
ТК «Слава»: 10:00—13:00.
Долгодеревенское
2 и 3 октября
РЭО ГИБДД, пер. Школьный, 7: 09:00—13:00.
Кизил
2️ октября
Магазин «Магнит»: 09:00—12:00.
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Это необходимо, чтобы внести человека в единый реестр привившихся. Без этого пациент не получит сертификат и QR-код.
Записаться на вакцинацию в поликлиниках можно через портал «Госуслуги».
Также записаться на прививку от COVID-19 можно через популярные мессенджеры:
• в Telegram (написав @miac74_122_bot);
• в Viber и WhatsApp (написав на номер +7 351 240-13-13);
• «ВКонтакте» (написав в сообщения в группе vk.com/sluzhba122).