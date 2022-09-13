Еще 788 человек заболели коронавирусом за день в Челябинской области

Минздрав озвучил суточную сводку на 13 сентября 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области медики провели около двух тысяч тестов на коронавирус и получили 788 положительных результатов, среди заболевших есть 57 школьников, сообщает сегодня, 13 сентября, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 527 человек. Продолжают лечение 9983 пациента.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли два пациента. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 62 человек.

Южный Урал приближается к пику шестой волны коронавируса. Какой штамм циркулирует в регионе, как проявляет себя болезнь, куда больному обращаться за помощью при первых признаках недомогания и велика ли вероятность развития осложнений, журналисту ИА «Первое областное» рассказала главный терапевт Челябинской области Анна Мищенко.



О тяжелых случаях коронавируса ИА «Первое областное» рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава Челябинской области Владимир Антонов.

