В Челябинской области из ковидных больниц за сутки выписали 94 человека

На лечении остаются 2709 пациентов

На сегодняшний день, 22 мая, в Челябинской области официально зарегистрировано 62247 случаев заболевания коронавирусом. По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, за прошедшие сутки COVID-19 заболели 89 человек. Рассказываем подробнее.

«На сегодняшний день в региональных больницах остаются 2709 пациентов. Они получают все необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. Граждане, не имеющие хронических болезней и признаков заболевания, лечатся дома под присмотром врачей»,— уточнили в ведомстве.

Всего с начала пандемии коронавируса из больниц выписали 56718 пациентов, 94 из которых — за прошедшие сутки.

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки скончались восемь человек, семь из которых — от коронавируса, и один — от других причин.

За прошедшие сутки медики протестировали 8404 жителя Челябинской области. Всего сдано 2 190 477 анализов на COVID-19.

В эти выходные южноуральцы смогут поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона. Посмотреть график работы передвижных лабораторий можно на нашем сайте.

Кроме того, 22 и 23 мая челябинским садоводам прививку поставят прямо на даче. Подробнее — здесь.