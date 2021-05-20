В Челябинской области садоводам поставят прививку от коронавируса прямо на даче

Полный перечень адресов, где пройдет вакцинация 21, 22 и 23 мая

В Челябинской области расширяется перечень мест, где можно поставить прививку от коронавируса. В пятницу и субботу медики обещают открыть мобильные пункты вакцинации на территории садовых товариществ. О таких планах заявили в мэрии двух городов — Челябинска и Магнитогорска.

Вот полный перечень адресов, где пройдет вакцинация.

Челябинск

21 мая, пятница

СНТ «Искра» с 09:00 до 11:00.

СНТ «Надежда» с 12:00 до 14:00.

22 мая, суббота

СНТ «Любитель-1» с 09:00 до 11:00.

СНТ «Любитель-2» с 12:00 до 14:00.

23 мая, воскресенье

СНТ «Мичуринец» с 09:00 до 11:00.

СНТ «Юбилейный» в Сосновском районе с 12:00 до 14:00.

Магнитогорск

В пятницу, 21 мая, горожане смогут поставить прививку в СНТ имени Мичурина с 14:00 до 17:00.

А в субботу и воскресенье, 22 и 23 мая, медики будут работать в СНТ «Горняк», СНТ «Металлург-2», СНТ «Строителей-1» и СНТ «Метизник» с 10:00 до 14:00. В этих садах акцию также повторят на следующих выходных — 29 и 30 мая.

Как и при вакцинации в ТРК, желающие поставить прививку должны иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Перед прививкой каждого осмотрит доктор.

Ранее в Челябинске открыли кабинет вакцинации от COVID-19 для особо занятых горожан. Он принимает челябинцев семь дней в неделю, причем в будние дни — до самого вечера.